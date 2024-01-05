Умер уроженец города Кимры Александр Рыбин - журналист Lenta.ru, военкор, путешественник и писатель

воскресенье, 14 января 2024 | 17:24 386 Кимрские Вести
Он был найден мертвым рядом с автостоянкой на трассе М4 в Красносулинском районе Ростовской области недалеко от города Шахты 5 января. По результатам вскрытия, скончался от болезни сердца, а точнее – кардиомиопатии.

Возможно, он ехал автостопом из Мариуполя в направлении Москвы. До этого он несколько дней находился по работе в Мариуполе. Осмотр тела выявил, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при мужчине. Это свидетельствует, что смерть не носила криминальный характер. Похоронят Александра Рыбина на родине, в городе Кимры.

Александр Рыбин (1983-2024) - российский журналист, сотрудничавший со множеством изданий в РФ и в странах Средней Азии (Лента.ру, Коммерсант, Рабкор, Медуза, Фергана и другие). Специализировался на странах Ближнего и Среднего Востока, также писал про Африку, Кавказ и Закавказье. Работал почти во всех горячих точках последних 20 лет.

По образованию - этнограф, что весьма сильно повышало качество его материалов.

Саша всегда совмещал работу с путешествиями, объездил множество стран. Неоднократно бывал в Афганистане и Иране, Ираке и Сирии, Турции и Ливане, странах Персидского залива, в Эфиопии, Средней Азии и на Балканах, в США и в ЮВА. Активно ездил по России, изучал Заполярье, Горный Алтай, Дальний Восток и Северный Кавказ. Много путешествовал по родной Тверской области в поисках малоизвестных уголков.

Во время странствий Саша исследовал страны и регионы изнутри, перемещался автостопом и на народном транспорте, ночевал у местных людей или снимал дешевое жилье. Подолгу жил в Узбекистане, Таджикистане, Эфиопии, Турции и некоторых других местах. В разные годы работал учителем английского языка в Ямало-Ненецком АО и в Синдзянском автономном округе Китая, у уйгуров.

Помимо работы, занимался этнографическими исследованиями и правозащитной деятельностью. Кроме публицистики, писал ещё художественную прозу, в основном, про свой путешественнический опыт.

Тэги:
Кимры  соотечественники
Читать в
Оставить отзыв в
 
05.01.2024 | 15:56    540
Новогодняя ёлка из "Дома кустаря" в Кимрах победила в конкурсе
В преддверии Нового года в культурном центре "Дом Кустаря" в Кимрах поставили ёлочку в историческом стиле.
20.12.2023 | 21:33    525
Под Кимрами на встречке столкнулись два "японца"
20 декабря в 08:45 на 8 км автодороги Кимры – граница Московской области 48-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на зимней дороге и выехал на полосу встречного движения.
Изображение носит ознакомительный характер
09.01.2024 | 21:57    593
В Кимрах женщина арестована судом по подозрению в совершении особо тяжкого преступления
Следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении женщины 1994 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1...