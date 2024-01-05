Умер уроженец города Кимры Александр Рыбин - журналист Lenta.ru, военкор, путешественник и писатель

Возможно, он ехал автостопом из Мариуполя в направлении Москвы. До этого он несколько дней находился по работе в Мариуполе. Осмотр тела выявил, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при мужчине. Это свидетельствует, что смерть не носила криминальный характер. Похоронят Александра Рыбина на родине, в городе Кимры.

Александр Рыбин (1983-2024) - российский журналист, сотрудничавший со множеством изданий в РФ и в странах Средней Азии (Лента.ру, Коммерсант, Рабкор, Медуза, Фергана и другие). Специализировался на странах Ближнего и Среднего Востока, также писал про Африку, Кавказ и Закавказье. Работал почти во всех горячих точках последних 20 лет.

По образованию - этнограф, что весьма сильно повышало качество его материалов.

Саша всегда совмещал работу с путешествиями, объездил множество стран. Неоднократно бывал в Афганистане и Иране, Ираке и Сирии, Турции и Ливане, странах Персидского залива, в Эфиопии, Средней Азии и на Балканах, в США и в ЮВА. Активно ездил по России, изучал Заполярье, Горный Алтай, Дальний Восток и Северный Кавказ. Много путешествовал по родной Тверской области в поисках малоизвестных уголков.

Во время странствий Саша исследовал страны и регионы изнутри, перемещался автостопом и на народном транспорте, ночевал у местных людей или снимал дешевое жилье. Подолгу жил в Узбекистане, Таджикистане, Эфиопии, Турции и некоторых других местах. В разные годы работал учителем английского языка в Ямало-Ненецком АО и в Синдзянском автономном округе Китая, у уйгуров.

Помимо работы, занимался этнографическими исследованиями и правозащитной деятельностью. Кроме публицистики, писал ещё художественную прозу, в основном, про свой путешественнический опыт.