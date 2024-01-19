Штат левобережной поликлиники Дубненской больницы пополнился врачом-рентгенологом

среда, 24 января 2024 | 16:26 492 Дубненская больница
Не так давно в левобережной поликлинике Дубненской больницы приступил к работе новый врач-рентгенолог Артем Булгаков.

Он окончил Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», после прошел ординатуру в «Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова» по специальности «Рентгенология».

Новый рентген-кабинет открылся в поликлинике Дубненской больницы

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18 января в левобережной поликлинике Дубненской больницы состоялось торжественное открытие рентген-кабинета, в котором установлен новый цифровой аппарат.

Специалист работает в обновленном рентген-кабинете, который открылся в левобережной поликлинике совсем недавно. При трудоустройстве врач воспользовался предоставленной возможностью оформления компенсация аренды съемного жилья.

Дубна  медицина
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