Штат левобережной поликлиники Дубненской больницы пополнился врачом-рентгенологом

Не так давно в левобережной поликлинике Дубненской больницы приступил к работе новый врач-рентгенолог Артем Булгаков.
Он окончил Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», после прошел ординатуру в «Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова» по специальности «Рентгенология».
Новый рентген-кабинет открылся в поликлинике Дубненской больницы
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19.01.2024 | 15:20 495
18 января в левобережной поликлинике Дубненской больницы состоялось торжественное открытие рентген-кабинета, в котором установлен новый цифровой аппарат.
Специалист работает в обновленном рентген-кабинете, который открылся в левобережной поликлинике совсем недавно. При трудоустройстве врач воспользовался предоставленной возможностью оформления компенсация аренды съемного жилья.