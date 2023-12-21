К Луне отправился первый в истории частный посадочный модуль с прахом актеров Star Trek

Старт ракеты произошел в 02:18 по восточному стандартному времени (10:18 по московскому времени).

«Перегрин» (Perenrine) — лунный посадочный аппарат частной американской компании Astrobotic. Его посадка запланирована на 23 февраля в области, расположенной на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны.

Спустя час после запуска, «Перегрин» успешно отделился от ракеты и начал движение в сторону Луны.

В случае успеха миссии, «Перегрин» станет первым американским космическим кораблем, достигшем поверхности Луны с 1972 года. Он также станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.