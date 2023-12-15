С успехом прошел Новогодний прием в ОЭЗ «Дубна»

Эта бизнес-площадка неизменно остаётся одной из лучших в России и Московской области. В 2023 году здесь было создано 1500 рабочих мест. Инвестиции, выручка резидентов, налоги превысили плановые показатели. Пришли 14 новых наукоёмких компаний. По традиции, были вручены благодарственные письма представителям предприятий, достигших самых ярких результатов, и партнёрам ОЭЗ «Дубна».