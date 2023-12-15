С успехом прошел Новогодний прием в ОЭЗ «Дубна»

На новогоднем приёме в Особой экономической зоне «Дубна» 14 декабря подвели итоги работы.
Эта бизнес-площадка неизменно остаётся одной из лучших в России и Московской области. В 2023 году здесь было создано 1500 рабочих мест. Инвестиции, выручка резидентов, налоги превысили плановые показатели. Пришли 14 новых наукоёмких компаний. По традиции, были вручены благодарственные письма представителям предприятий, достигших самых ярких результатов, и партнёрам ОЭЗ «Дубна».
В ОЭЗ "Дубна" прошел благотворительный предновогодний художественный аукцион
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15.12.2023 | 21:07 510
На аукционе были разыграны прошедшие конкурсный отбор картины учеников школы искусств «Вдохновение», воспитанников подшефного детского сада «Созвездие» и гимназии №11.
Кроме того, на торжественном мероприятии был проведен благотворительный аукцион - продавали картины, написанные юными художниками нашего города. Удалось собрать внушительную сумму, которую руководство Особой экономической зоны направит на организацию новогоднего праздника для ребят из школы «Возможность».