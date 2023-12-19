В ОЭЗ "Дубна" прошел благотворительный предновогодний художественный аукцион

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 18 лет. Они прислали в ОЭЗ более 50-ти творческих работ на пять предложенных тем: «Мир сказок и фантазий», «Я рисую натюрморт», «Профессия будущего», «Жизнь города», а также «Его величество Пейзаж». Лучшие работы на аукцион были отобраны по результатам голосования в социальных сетях ОЭЗ, а также резиденты ОЭЗ могли оставить свой голос, отсканировав qr-код, размещенный на каждой работе. Выставка проходила с 1 по 13 декабря в холле Конгресс-центра особой экономической зоны.

Стоимость некоторых работ на аукционе достигла 50 тысяч рублей! Гости Новогоднего приема не остались равнодушными, и многие купили дополнительно работы с выставки по завершении аукциона.

Все собранные на благотворительной акции деньги будут потрачены на организацию Новогоднего праздника и покупку подарков для воспитанников школы «Возможность» г. Дубны. Победители конкурса, чьи работы были выставлены на аукцион, также получат поощрительные призы и подарки от управляющей компании ОЭЗ.