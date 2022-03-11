Подписано соглашение о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и МГУ

ОИЯИ и МГУ связывают давние и тесные научно-образовательные связи. Многие отцы-основатели ОИЯИ окончили МГУ и были профессорами Университета, принимая в том числе участие в деятельности филиала НИИЯФ МГУ в Дубне (1961-2015 годы). В 2022 году состоялось открытие филиала МГУ в Дубне – с новой силой заработали две кафедры, на которых сейчас обучается более 30 студентов: кафедры физики элементарных частиц (заведующий – научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев) и фундаментальной и прикладной ядерной физики (заведующий – директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников). Ведущие ученые МГУ входят в состав Ученого совета ОИЯИ и программно-консультативных комитетов Института.