Подписано соглашение о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и МГУ

ОИЯИ и МГУ связывают давние и тесные научно-образовательные связи. Многие отцы-основатели ОИЯИ окончили МГУ и были профессорами Университета, принимая в том числе участие в деятельности филиала НИИЯФ МГУ в Дубне (1961-2015 годы). В 2022 году состоялось открытие филиала МГУ в Дубне – с новой силой заработали две кафедры, на которых сейчас обучается более 30 студентов: кафедры физики элементарных частиц (заведующий – научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев) и фундаментальной и прикладной ядерной физики (заведующий – директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников). Ведущие ученые МГУ входят в состав Ученого совета ОИЯИ и программно-консультативных комитетов Института.
В Дубне начинает работу Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова
В соответствии с соглашением, будут вестись совместные исследования по физике элементарных частиц и атомного ядра, физике конденсированного состояния вещества с использованием ядерно-физических методов. Также будут развиваться совместные исследования в астрофизике, радиобиологии, экологии. Укрепится и сотрудничество в сфере телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий, будут создаваться Gгіd-сегменты ОИЯИ и МГУ, для решения совместных задач будет задействован потенциал нового суперкомпьютера «МГУ-270».
Соглашение также предусматривает активное развитие филиала МГУ в Дубне.