В Дубне начинает работу Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

пятница, 11 марта 2022 | 14:41    
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11 марта в Дубне прошло совместное совещание рабочей группы ОИЯИ по взаимодействию с МГУ, руководства филиала и дубненских кафедр физического факультета МГУ. Представительство ОИЯИ на встрече возглавил директор ОИЯИ Григорий Трубников. Подробно обсуждалась подготовка филиала к приему первых студентов, разработка образовательных программ, а также меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Основой для филиала стали действующее структурное подразделение НИИЯФ МГУ и две кафедры физического факультета МГУ в Дубне. В дальнейшем планируется расширение спектра направлений в сотрудничестве с химическим, биологическим, ВМиК и другими факультетами МГУ.

Филиал МГУ в Дубне создан по инициативе ОИЯИ и будет использовать возможности Института, как уникальной международной организации на территории РФ, по установлению связей и использованию научных результатов и лучших образовательных практик через взаимодействие с зарубежными партнерами, участие в международных проектах в целях подготовки кадров для фундаментальных исследований в государствах-членах ОИЯИ.

Общая численность студентов и аспирантов филиала, обучающихся в Дубне, может составлять от 80 до 160 человек. Директором филиала назначен профессор, член-корреспондент РАН Эдуард Боос, его заместителем — профессор, доктор физико-математических наук Александр Ольшевский.

28 февраля 2022 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о внесении изменений в устав Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, согласно которому в Дубне создан филиал МГУ.

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