Комитет ОИЯИ–Египет подвел промежуточные итоги сотрудничества

В состав делегации вошли директор ЛНФ Егор Лычагин, заместитель директора ЛНФ Сергей Куликов, руководитель национальной группы АРЕ в ОИЯИ с. н. с. ЛНФ Ваель Бадави, председатель научно-технического совета ОИЯИ в. н. с. ЛТФ Елена Колганова и руководитель департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов.

Во время визита в Египетское агентство по атомной энергии делегация ОИЯИ встретилась с его руководством в лице президента Амра эль-Хага Али, вице-президента Ясира Тавика, главного инженера Исследовательского ядерного центра Египта Магди Заки и других специалистов.

Представителей Объединенного института ознакомили с имеющейся инфраструктурой на базе многофункционального реактора ETRR-2: установкой нейтронного активационного анализа и нейтронной томографии, лабораторией для производства медицинских изотопов и цехом по производству топливных сборок для реактора. Стороны обсудили необходимость подготовки кадров для расчета, создания, эксплуатации и проведения экспериментов на запланированных новых станциях нейтронного рассеяния на реакторе ETRR-2, возможности проведения совместных экспериментов и научных мероприятий.

Прошло второе с момента вступления страны в ОИЯИ заседание Совместного координационного комитета (СКК) по сотрудничеству с Арабской Республикой Египет под руководством Полномочного представителя правительства АРЕ в ОИЯИ проф. Махмуда Сакра и вице-директора ОИЯИ Лъчезара Костова. Члены СКК подытожили результаты сотрудничества с египетскими научными партнерами за последние два года, а также наметили дальнейшие шаги по развитию новых механизмов взаимодействия.