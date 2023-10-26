Комитет ОИЯИ–Египет подвел промежуточные итоги сотрудничества

среда, 01 ноября 2023 | 19:43 570 ОИЯИ
В последних числах октября делегация ОИЯИ под руководством вице-директора Лъчезара Костова посетила Арабскую республику Египет (АРЕ), где прошел ряд встреч в Академии научных исследований и технологий (ASRT), Египетском агентстве по атомной энергии (EAEA), Городе науки, технологий и инноваций Зевейл и Национальном исследовательском центре (NRC).

В состав делегации вошли директор ЛНФ Егор Лычагин, заместитель директора ЛНФ Сергей Куликов, руководитель национальной группы АРЕ в ОИЯИ с. н. с. ЛНФ Ваель Бадави, председатель научно-технического совета ОИЯИ в. н. с. ЛТФ Елена Колганова и руководитель департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов.

Во время визита в Египетское агентство по атомной энергии делегация ОИЯИ встретилась с его руководством в лице президента Амра эль-Хага Али, вице-президента Ясира Тавика, главного инженера Исследовательского ядерного центра Египта Магди Заки и других специалистов.

Представителей Объединенного института ознакомили с имеющейся инфраструктурой на базе многофункционального реактора ETRR-2: установкой нейтронного активационного анализа и нейтронной томографии, лабораторией для производства медицинских изотопов и цехом по производству топливных сборок для реактора. Стороны обсудили необходимость подготовки кадров для расчета, создания, эксплуатации и проведения экспериментов на запланированных новых станциях нейтронного рассеяния на реакторе ETRR-2, возможности проведения совместных экспериментов и научных мероприятий.

Прошло второе с момента вступления страны в ОИЯИ заседание Совместного координационного комитета (СКК) по сотрудничеству с Арабской Республикой Египет под руководством Полномочного представителя правительства АРЕ в ОИЯИ проф. Махмуда Сакра и вице-директора ОИЯИ Лъчезара Костова. Члены СКК подытожили результаты сотрудничества с египетскими научными партнерами за последние два года, а также наметили дальнейшие шаги по развитию новых механизмов взаимодействия.

Президент Зевейл Сити, города науки, технологий и инноваций, доктор Махмуд Абдрабу представил три составляющих своего центра: университет, сеть научно-исследовательских институтов и технопарк. Руководитель департамента фундаментальной физики проф. Шаабан Халил рассказал об участии в международных проектах и возможностях сотрудничества в области теоретической физики частиц и проведения совместных работ по материаловедению с другими департаментами центра.

Делегация из Дубны с особым интересом посетила Национальный исследовательский центр, с которым развиваются ряд совместных проектов, и имела возможность не только встретиться с руководством Центра в лице его Президента проф. Хусейна Дарвиша и вице-президента Мамдуха Моавада Али, но и посетить некоторые лаборатории, работающие на стыке физики, химии и биологии для решения междисциплинарных задач в области материаловедения, медицины, продовольственной и экологической безопасности.

Во время встречи проф. Махмуд Сакр и руководитель сектора культуры и науки АSRT проф. Джина аль-Фики отметили важность сотрудничества ОИЯИ с NRC – крупнейшим научно-исследовательским центром Египта по работе в приоритетных для страны направлениях в области научно-технологического развития.

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