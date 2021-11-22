Египет стал полноправным государством-членом ОИЯИ (Дубна)

В соответствии с Уставом ОИЯИ, участники сессии КПП рассмотрели заявление от Арабской Республики Египет о желании войти в число стран-участниц ОИЯИ за подписью министра высшего образования научных исследований Египта Халеда Абдель Гаффара. В ходе последовавшего голосования все страны-участницы ОИЯИ высказали безусловную поддержку предложению включить Египет в число стран-участниц ОИЯИ.

По общему мнению, высказанному полномочными представителями, вхождение Египта в число полноправных стран-участниц ОИЯИ внесет существенный вклад в развитие Института, позволит расширить его научную программу и запустить новые интересные и амбициозные проекты.

Сегодня мы все стали свидетелями исторического события: впервые с середины 90-х годов прошлого века к ОИЯИ официально присоединилась новая страна-участница – Арабская Республика Египет, – отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, комментируя расширение состава стран-участниц ОИЯИ. – Это событие состоялось при полном консенсусе и абсолютной поддержке всех стран-участниц ОИЯИ. Фактически, произошла формализация давнего, тесного, активного и энергичного сотрудничества с АРЕ. Египет – это страна с огромным технологическим и интеллектуальным потенциалом, которая не только развивает прикладные исследования, но очень высоко ценит и поддерживает фундаментальную науку. Сегодняшнее событие открывает новые горизонты для ОИЯИ и его международной научной программы. Несомненно, это обоюдный и взаимовыгодный процесс и для Египта, и для ОИЯИ и всех его стран-участниц, которые по словам их полномочных представителей сегодня, ждут в дальнейшем дополнительного импульса к развитию национальной науки.

Выражая признательность Комитету полномочных представителей ОИЯИ и Дирекции института за оказанную поддержку, президент Академии научных исследований и технологий Египта Махмуд Сакр подчеркнул, что АРЕ возлагает большие надежды на сотрудничество с ОИЯИ, на сонастройку с научной повесткой всех стран-участниц.

Мы видим ОИЯИ не только как одну из ведущих научных организаций в области ядерной физики, физики частиц и ускорительной техники, но также в качестве международной платформы, аккумулирующей научный потенциал 19-ти теперь уже стран-участниц и пяти ассоциированных членов. Становясь страной-участницей ОИЯИ, мы становимся членами большой интернациональной семьи. Надеемся, что наше участие также в свою очередь сможет обогатить ОИЯИ. Будучи проводником в научные сообщества стран североафриканского, ближневосточного и арабского регионов, Египет будет способствовать выстраиванию новых партнерских связей ОИЯИ, - отметил Махмуд Сакр.

Отметим, что получение AРE статуса государства-члена ОИЯИ является результатом целенаправленных взаимных усилий по развитию сотрудничества со стороны египетского научного сообщества и Объединенного института ядерных исследований.