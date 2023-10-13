В Талдоме и Дмитрове орнитологи отметили увеличение численности длиннохвостой неясыти

Специалистами орнитологами замечено увеличение численности длиннохвостой неясыти в Подмосковье. Эти совы, занесенные в Красную Книгу Московской области, активно наращивают свою популяцию в регионе, что не может не радовать.

«Длиннохвостая неясыть является редким гнездящимся в регионе видом. Эти хищные пернатые не улетают на зиму в теплые края в отличие от своих перелетных собратьев, а предпочитают пережидать зимы на Родине, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – По данным специалистов фонда «Верховье» численность данного вида в области постепенно увеличивается, этому способствуют благоприятные для размножения и постройки гнезд условия, а также многообразие кормовых объектов».

Орнитологи уверяют, что хороший выводок гнездящихся пар зависит от обилия грызунов — основного корма этих пернатых. Длиннохвостая неясыть любит обустраивать свои гнезда в дуплах, редко на земле, а иногда занимает старые постройки других хищных птиц. В кладке у сов обычно насчитывается 3–4 яйца. Взрослые особи активны в вечерние и ночные часы, днем они предпочитают спать в своих убежищах или на ветвях деревьев, однако при выкармливании потомства (в зимний период) родителям приходится отправляться на охоту в дневные часы.

Специалисты утверждают, что если численности сов в регионе продолжит расти, то вскоре этих пернатых можно будет исключить из Красной Книги Подмосковья и перенести в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге.