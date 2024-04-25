В поликлинике № 1 Дубненской больницы приступил к работе офтальмолог

Окончил в 2021 году Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году ординатуру по специальности «Офтальмология».

Врач уже ведет прием пациентов, проводит осмотр, занимается диагностикой и лечением заболеваний глаз. Кроме того, молодой специалист повышает свою квалификацию по офтальмологии и лазерной хирургии. Пациенты уже успели отметить работу специалиста, побывав у него на приеме и оставив положительные отзывы.

Врач воспользовался самой востребованной мерой из предложенных мер социальной поддержки оформив компенсацию аренды жилья.