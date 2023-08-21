Обнинский филиал МИФИ и Университет «Дубна»: готовить кадры, обмениваться опытом

Это ответный визит: в августе коллеги из Обнинска посещали Дубну.

Гости, в состав которых вошли члены ректората, познакомились с научной и лабораторной инфраструктурой Обнинского института атомной энергетики. В частности, они побывали в учебно-научном вычислительном кластере отделения интеллектуальных кибернетических систем, ресурсном центре и тренажерном комплексе отделения ядерной физики и технологий, клеточном блоке отделения биотехнологий, посетили коворкинг, студенческий офис, учебно-демонстрационный центр «Доза», фармацевтический центр практических компетенций и обучения, симуляционный медицинский центр и учебно-лабораторный корпус медицинского факультета.

В ходе переговоров представители обоих вузов договорилось развивать взаимодействие в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. Стороны обозначили, что хотели бы углубить совместную работу в нескольких сферах, например, в области академической мобильности между студентами и преподавателями.

Кроме того, участники встречи выявили, что для студентов обоих вузов могут быть очень востребованы и программы индивидуальных образовательных траекторий по различным учебным модулям ВО и ДПО.

На текущий момент вузами запланировано обучение по программам повышения квалификации в форме стажировок по темам «Современные тенденции развития аналитических методов» и «Система промышленной автоматики с реализацией алгоритмов искусственного интеллекта» для преподавателей ИАТЭ НИЯУ МИФИ на площадке Университета «Дубна».