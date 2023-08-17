В Университете «Дубна» прошла встреча с руководством обнинского филиала НИЯУ МИФИ

понедельник, 21 августа 2023 | 19:41 328 Университет "Дубна"
В Дубну прибыли и.о. директора института Алексей Панов, замдиректора Марина Ткаченко и начальник Центра ДПО Оксана Ощехина

Они обсудили с руководством дубненского университета развитие сетевого взаимодействия смежных направлений – как в области высшего образования, так и дополнительного. Гости также ознакомились с научно-образовательными практиками и инфраструктурой вуза, посетили Центр цифрового производства и Международную инженерную школу. Еще одним пунктом их визита стали Лаборатория ядерных реакций в Объединенном институте ядерных исследований и ОЭЗ «Дубна».

По итогам переговоров стороны разработают план нового этапа сотрудничества. В него войдет межвузовская стажировочная площадка по медицинской, фармацевтической химии и химии перспективных неорганических материалов с совместным использованием учебно-научно-производственной базы ИАТЭ и Университета «Дубна». Будут объединены усилия по реализации сетевых программ ДПО, специальных кампусных курсов и совместных программ студенческих обменов на уровне бакалавриата и магистратуры.

Напомним, что вузы уже имеют опыт сотрудничества: в 2019 году Центр ДПО ИАТЭ и Университет "Дубна" организовали стажировки для профессорско-преподавательского состава по теме «Прикладные аспекты ядерной физики».

Тэги:
Университет Дубна  образование  сотрудничество
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