В Университете «Дубна» прошла встреча с руководством обнинского филиала НИЯУ МИФИ

Они обсудили с руководством дубненского университета развитие сетевого взаимодействия смежных направлений – как в области высшего образования, так и дополнительного. Гости также ознакомились с научно-образовательными практиками и инфраструктурой вуза, посетили Центр цифрового производства и Международную инженерную школу. Еще одним пунктом их визита стали Лаборатория ядерных реакций в Объединенном институте ядерных исследований и ОЭЗ «Дубна».

По итогам переговоров стороны разработают план нового этапа сотрудничества. В него войдет межвузовская стажировочная площадка по медицинской, фармацевтической химии и химии перспективных неорганических материалов с совместным использованием учебно-научно-производственной базы ИАТЭ и Университета «Дубна». Будут объединены усилия по реализации сетевых программ ДПО, специальных кампусных курсов и совместных программ студенческих обменов на уровне бакалавриата и магистратуры.

Напомним, что вузы уже имеют опыт сотрудничества: в 2019 году Центр ДПО ИАТЭ и Университет "Дубна" организовали стажировки для профессорско-преподавательского состава по теме «Прикладные аспекты ядерной физики».