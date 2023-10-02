Дубненец Сергей Сидоренко занял должность Главного врача подмосковной Рузской больницы

Новым главным врачом подмосковной Рузской больницы стал дубненец Сергей Борисович Сидоренко, который ранее руководил Кимрской ЦРБ. По специализации он сердечно-сосудистый хирург, его операционный стаж — 15 лет.

Сергей Сидоренко — выпускник одного из ведущих медицинских вузов страны — Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. По завершении учебы он проходил службу в рядах ВС РФ в должности начальника медицинской службы полка.

В 2010 году Сидоренко окончил клиническую ординатуру по хирургии на базе 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского. Затем проходил службу в аэромобильном госпитале воздушно-десантных войск. Кроме того, дополнительно окончил клиническую ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии в НМХЦ им. Пирогова.