В Дубне начато производство импортозамещающей продукции для микроэлектроники

Один из ведущих производителей высокотехнологичной продукции для электронной промышленности на основе технической керамики - компания «С-Компонент» - после запуска завода на территории Российского центра программирования ОЭЗ «Дубна» приступила к выпуску продукции, которая ранее производилась на арендованных площадях за пределами технико-внедренческой зоны в меньших объемах.

"Мы производим электронные компоненты для отечественной промышленности: платы, пассивные керамические компоненты, элементы корпусов, газовые сенсоры, другую продукцию – сотни наименований номенклатуры, - рассказал генеральный директор ООО «С-Компонент» Олег Куль. - Производство использует специальную керамику, обладающую высокой теплопроводностью, радиопрозрачностью, устойчивостью ко многим агрессивным факторам, что высоко ценится в микроэлектронике. Сегодня у нас уже свыше 600 заказчиков на эту продукцию со всех регионов России. В первую очередь, это автопром, производители бытовой техники, высокотехнологичного оборудования. Глобально такие компоненты используются практически во всех отраслях промышленности, в том числе, в атомной и нефтегазовой. Мы планируем, что уже в следующем, 2024 году оборот предприятия составит порядка полумиллиарда рублей".

Несмотря на то, что автоматизированные производственные линии нового поколения позволяют предприятию обходиться небольшим числом работников, план по персоналу компания уже перевыполнила. Сегодня здесь трудятся более 50 квалифицированных специалистов, и эту цифру рассчитывают увеличить до 80 в связи с высокой востребованностью продукции.

Резидент ОЭЗ «Дубна» успешно решает и перспективные задачи по дальнейшему расширению мощностей. В настоящее время начато строительство второго корпуса площадью около 1 100 кв. метров, в котором разместятся лаборатории и офисы: дорабатывается проектная документация, параллельно идет подготовка стройплощадки, заливка фундамента будущего объекта. Сдать вторую очередь строительства компания «С-Компонент» намерена в конце следующего года.

По бизнес-плану к 2026 году инвестор ОЭЗ «Дубна» предполагает занять до 20% отечественного рынка металлизированных керамических корпусов и до 30% - керамических плат.