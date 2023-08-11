Роскосмос сообщил о нештатной ситуации при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту

суббота, 19 августа 2023 | 19:24 308 Роскосмос
Дайджест событий

19 августа в соответствии с программой полета, автоматической станцией «Луна-25» в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. 

В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.

  • 19 августа «Роскосмос» сообщил о первых результатах научных исследований, полученных автоматической межпланетной станцией «Луна-25» на окололунной орбите. Один из приборов зарегистрировал событие удара микрометеорита.
  • 18 августа в 09:20 МСК двигательная установка «Луны-25» выполняла коррекцию орбиты длительностью 40 секунд. Операция прошла штатно.
  • 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На фотографии был изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.
  • 16 августа в «Роскосмосе» рассказали, что станция «Луна-25» вышла на орбиту Луны.
  • 11 августа ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли.

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