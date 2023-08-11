Роскосмос сообщил о нештатной ситуации при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту

19 августа в соответствии с программой полета, автоматической станцией «Луна-25» в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.