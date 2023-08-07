Первая в современной истории России лунная миссия успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области

Еще через час станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат».

Выход «Луны-25» на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров намечен на 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.

Автоматическая станция «Луна-25» — первая российская миссия на Луну с 1976 года, когда была запущена советская станция «Луна-24». По задумке, «Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Основные задачи миссии — отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. Как ожидается, миссия продлится в течение года.

Следующую автоматическую станцию «Луну-26» планируют запустить в 2027 году, «Луну-27» — в 2028-м, а «Луну-28» — после 2030-го, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.