Первая в современной истории России лунная миссия успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области

пятница, 11 августа 2023 | 10:18 110 Роскосмос
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией «Луна-25» штатно стартовала 11 августа в 02:10 по московскому времени с космодрома Восточный "Циолковский" в Амурской области.

Еще через час станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат».

Выход «Луны-25» на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров намечен на 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.

Автоматическая станция «Луна-25» — первая российская миссия на Луну с 1976 года, когда была запущена советская станция «Луна-24». По задумке, «Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Основные задачи миссии — отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. Как ожидается, миссия продлится в течение года.

Следующую автоматическую станцию «Луну-26» планируют запустить в 2027 году, «Луну-27» — в 2028-м, а «Луну-28» — после 2030-го, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Три из четырех ступеней ракеты «Союз-2.1б», которая была запущена с космодрома Восточный для вывода на окололунную орбиту автоматической станции «Луна-25», запланировано упали в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. Жителей Шахтинского — 18 человек — эвакуировали за час до старта ракеты.

Элементы ракеты упали в 28 км от поселка Шахтинский, между реками Нижний Деш и Тастах. Три ступени нашли сразу, поиск четвертой продолжается.

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