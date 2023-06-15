Резидент ОЭЗ "Дубна" получил льготный заем на строительство завода в Дубне

В рамках ПМЭФ-2023, который прошел в июне, Правительство Московской области и компания «Аргументум Фарма» подписали соглашение о создании на территории ОЭЗ «Дубна» современного высокотехнологичного производства лекарственных средств. Для реализации проекта компания получила льготный заем в 150 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области.

«Фармацевтическая компания планирует начать производство стерильных препаратов. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 1,5 млрд рублей. Площадь нового производства составит почти 8 тыс. кв. м. Заемные средства будут вложены в приобретение технологического оборудования и запуск серийного производства. На данный момент компания находится в активной фазе строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Благодаря реализации проекта на предприятии будут созданы более 100 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Аргументум Фарма» займется разработкой и производством уникальных жидких лекарственных форм, в том числе и гормональных препаратов, а также лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП. Это препараты, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также на предприятии займутся производством препаратов предназначенных для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

На первом этапе компания сможет выпускать почти 600 тысяч упаковок лекарственных средств в год, и многие из них будут замещать импортные аналоги.