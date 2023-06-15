В производство лекарственных препаратов в ОЭЗ "Дубна" планируют вложить 1,5 млрд рублей

Подписание соглашения состоялось на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме - 23.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – генеральный директор ООО «Аргументум Фарма» Олег Левченко.

«В рамках инвестиционного проекта компания построит высокотехнологичное производство лекарственных средств на территории ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,5 млрд рублей. Компания уже приступила к строительству первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 6,5 тысяч квадратных метров. Завершить строительство и запустить первую очередь производства «Аргументум фарма» планирует во втором полугодии 2025 года. Весь проект будет реализован в течение 4 лет», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что на первом этапе на предприятии в городском округе Дубна создадут около 130 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен еще на 50 человек.

«Для запуска производства лекарственных средств требуется высокий научный и технологический потенциал, в этом отношении ОЭЗ «Дубна» в Московской области является уникальной. В перспективе мы планируем не только выпускать готовые препараты, но и заниматься их разработкой. Это будет действительно большой, значимый проект, и мы рады, что Правительство региона нас поддерживает», — отметил Олег Левченко.

Компания займется производством лекарственных средств, которые входят в перечень ЖНВЛП. Это препараты, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также на предприятии займутся производством анальгетиков, в том числе длительного действия, и препаратов предназначенных для лечения ревматических и онкологических заболеваний.