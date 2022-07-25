Первый этап веломаршрута "Дубненская кругосветка" планируется реализовать к 2024 году

«Начиная с 2019 года, в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», — рассказал глава Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин.