Первый этап веломаршрута "Дубненская кругосветка" планируется реализовать к 2024 году

вторник, 08 августа 2023 | 09:51 558 Министерство благоустройства Московской области
Новый маршрут будет проходить вокруг наукограда Дубна, его общая протяженность составит 30.5 километров. В этом году начнется обустройство участка длиной 12 километров от вокзала "Большая Волга" до Ратмино. Первый этап работ завершат в следующем году.

«Начиная с 2019 года, в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», — рассказал глава Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, по словам министра, в этом году в регионе появится новый участок велосипедной трассы «Вело1», веломаршрут «Связь трех парков» между парками в Одинцово и не только. Проект «Дубненская кругосветка» в будущем будет соединен с «Вело1».

Тэги:
Дубна  спорт  строительство  Вело1
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