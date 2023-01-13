Оборудование для диагностики поступило в Дубненскую городскую больницу

четверг, 24 августа 2023 | 14:24 216 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
В Дубненскую больницу поступил палатный передвижной цифровой рентген-аппарат стоимостью свыше 7 млн. руб.

Аппарат установлен в акушерском отделении больницы. Компактность и удобство аппарата позволяют при необходимости его легко перемещать в разные отделения для проведения экспресс-диагностики малоподвижным пациентам. Аппарат делает качественные снимки, а полученные результаты оперативно передаются врачу для постановки диагноза и назначения лечения.

«Оснащение новым оборудованием увеличит возможности проведения широкого спектра диагностических исследований на любых этапах оказания медицинской помощи пациентам как амбулаторного звена, так и стационара больницы», - сказал главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что вначале года в больницу поступили МРТ и рентген-аппарат. Сейчас заканчиваются ремонтные работы рентген-кабинета в левобережной поликлинике, после чего будет установлен цифровой рентген-аппарат взамен устаревшего. Также, ожидается поступление нового флюорографа и маммографа.

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