Оборудование для диагностики поступило в Дубненскую городскую больницу

Аппарат установлен в акушерском отделении больницы. Компактность и удобство аппарата позволяют при необходимости его легко перемещать в разные отделения для проведения экспресс-диагностики малоподвижным пациентам. Аппарат делает качественные снимки, а полученные результаты оперативно передаются врачу для постановки диагноза и назначения лечения.

«Оснащение новым оборудованием увеличит возможности проведения широкого спектра диагностических исследований на любых этапах оказания медицинской помощи пациентам как амбулаторного звена, так и стационара больницы», - сказал главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что вначале года в больницу поступили МРТ и рентген-аппарат. Сейчас заканчиваются ремонтные работы рентген-кабинета в левобережной поликлинике, после чего будет установлен цифровой рентген-аппарат взамен устаревшего. Также, ожидается поступление нового флюорографа и маммографа.