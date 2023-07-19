Объединенный институт и ЦЕРН совместно ищут темную материю

вторник, 15 августа 2023 | 12:43 226 ОИЯИ
На днях в ЦЕРН успешно завершился очередной набор данных в рамках научной программы по поиску темной материи в эксперименте NA64.

Были проведены сеансы на электронном и мюонном вторичных пучках ускорителя SPS. Полученное количество событий в 8 раз превышает результаты прошлого года. Экспериментальная программа проекта предполагает набрать максимально возможную статистику до остановки ускорителей в ЦЕРН.

Программа исследований NA64 стартовала в ЦЕРН в 2016 году. В 2020 году ОИЯИ вступил в коллаборацию проекта. Сотрудники Объединенного института разработали и создали для NA64 координатные детекторы на основе тонкостенных дрейфовых строу-трубок.

Кроме того, группа ОИЯИ в эксперименте обеспечивает поддержку системы сбора данных DAQ и онлайн-мониторинга строу камеры, проводит теоретические исследования и компьютерное моделирование эксперимента, занимается сбором и анализом данных.

Приятным дополнением стало известие о том, что упоминание результатов работы коллаборации превысило 1000 цитирований.

Тэги:
ОИЯИ  наука  сотрудничество  CERN
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