О ходе расследования причин взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

четверг, 10 августа 2023 | 14:48 173 ГСУ СК РФ по Московской области
Для дальнейшего наиболее всестороннего и объективного расследования, уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), возбужденное по факту происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде, передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области.

К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс».

Следователи и криминалисты следственного управления с участием коллег из ГУК СК России продолжают детальную работу на месте происшествия. Назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

В качестве свидетелей допрошены 34 человека, произведено 7 выемок. Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода.

Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице.

По поручению Председателя Следственного комитета, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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