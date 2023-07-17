Сильнейший взрыв в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода

среда, 09 августа 2023 | 14:38 351
9 августа в 10.45 в МЧС поступило сообщение о взрыве в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).

Местные жители описали свои впечатления "дома как будто подпрыгнули и зашатались на пару секунд".

Как установлено, взрыв произошел на прилегающей непосредственно к заводу территории - на складе пиротехники арендатора ЗОМЗ компании «Пиро-Росс». Оно признано банкротом и с 23 марта находится в стадии конкурсного производства. По данным ЕГРЮЛ, «Пиро-Росс» осуществлял деятельность по разработке, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов, пиротехнических изделий IV и V классов (самые опасные виды пиротехники).

  • Площадь горения составила 400 кв.м, для тушения были задействованы 31 единица спецтехники и 90 человек спасателей.
  • На заводе немедленно была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.
  • На месте работали 23 бригады скорой помощи и вертолет санавиации.
  • 45 пострадавших: 22 человека в отделении травматологии, 6 человек с ожогами в критическом состоянии в реанимации, остальным медицинская помощь оказана на месте.
  • 3 человека извлечены из под завалов - их нашли кинологи с собаками.
  • Пострадали расположенные рядом спорткомплекс "Луч", две школы, Сергиево-Посадский колледж, а также около 20 многоквартирных домов, несколько автомобилей "в смятку".

На место происшествия приехала старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По уточненным данным, 60 человек пострадали и 8 человек пропали без вести.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев заявил, что на Загорском оптико-механическом заводе давно не производят оптические приборы, а производят "преимущественно пиротехнику". The Insider пишет, что на видео с места взрыва на заводе видны предметы, похожие на корпусы снарядов калибра 122-мм.

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