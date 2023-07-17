Сильнейший взрыв в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода

Местные жители описали свои впечатления "дома как будто подпрыгнули и зашатались на пару секунд".

Как установлено, взрыв произошел на прилегающей непосредственно к заводу территории - на складе пиротехники арендатора ЗОМЗ компании «Пиро-Росс». Оно признано банкротом и с 23 марта находится в стадии конкурсного производства. По данным ЕГРЮЛ, «Пиро-Росс» осуществлял деятельность по разработке, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов, пиротехнических изделий IV и V классов (самые опасные виды пиротехники).

Площадь горения составила 400 кв.м, для тушения были задействованы 31 единица спецтехники и 90 человек спасателей.

На заводе немедленно была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

На месте работали 23 бригады скорой помощи и вертолет санавиации.

45 пострадавших: 22 человека в отделении травматологии, 6 человек с ожогами в критическом состоянии в реанимации, остальным медицинская помощь оказана на месте.

3 человека извлечены из под завалов - их нашли кинологи с собаками.

Пострадали расположенные рядом спорткомплекс "Луч", две школы, Сергиево-Посадский колледж, а также около 20 многоквартирных домов, несколько автомобилей "в смятку".

На место происшествия приехала старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По уточненным данным, 60 человек пострадали и 8 человек пропали без вести.