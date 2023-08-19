"Луна-25" предположительно разбилась о поверхность спутника Земли

воскресенье, 20 августа 2023 | 12:28 233 Роскосмос
Станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны

В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. 19 августа в 14:57 МСК связь с автоматической станцией прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия.

UPD: Инсайдерские новости из первоисточника

"Роскосмос" ещё до опубликования официальной версии фактически подтвердил, что станция попала в плотный микрометеоритный поток и сообщение со станции об этом было последним.

Обычное дело на обратной стороне Луны, не прикрытой её поверхностью и поверхностью Земли.

"Луна-25" для того и направлялась, чтобы исследовать процесс формирования водорода (а значит и воды) при взаимодействии метеоритных потоков с поверхностью. Предположительно, именно так возникла биологическая жизнь на Земле.

Тэги:
Россия  космос
Читать в
Оставить отзыв в
 
07.08.2023 | 19:01    651
Операторы РФ сообщили о мощной волне атак на спутниковое ТВ-вещание
Спутниковые операторы, в том числе «Триколор» и МТС, сталкиваются с внешними помехами в трансляции телеканалов.
19.08.2023 | 19:24    538
Роскосмос сообщил о нештатной ситуации при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту
Дайджест событий
11.08.2023 | 10:18    473
Первая в современной истории России лунная миссия успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией «Луна-25» штатно стартовала 11 августа в 02:10 по московскому времени с космодрома Восточный "Циолковский" в Амурской области.