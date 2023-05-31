Китайская компания поставит резиденту ОЭЗ «Дубна» оборудование и сырье на сумму в полмиллиарда рублей

пятница, 18 августа 2023 | 15:15 121 ОЭЗ "Дубна"
Реализация соглашения с Китаем позволит создать на территории ОЭЗ «Дубна» более 30 высококвалифицированных рабочих мест

Предысторией налаживания международного взаимодействия НПК «МЕДПРОМЛАБ» и компании СDGM Co.Ltd стал визит в особую экономическую зону «Дубна» в мае этого года представителей китайского холдинга Shanghai Tanda Investment, основу которого составляют фирмы, выпускающие медицинские изделия и продукцию. Тогда в ходе переговоров обсуждался вопрос сотрудничества участников холдинга с резидентами ОЭЗ «Дубна». Первым шагом в этом направлении через три месяца после визита стало подписание договора с СDGM Co.Ltd на поставку производственного оборудования и сырья.

Напомним, что проектом НПК «МЕДПРОМЛАБ» предусмотрена локализация на территории ОЭЗ производства медико-инструментальной продукции, в том числе инновационных зубных имплантов и пломбировочных материалов (фотокомпозитов) на основе собственных разработок.

"Мы намерены построить на территории Российского центра программирования одноэтажное здание лаборатории площадью 120 кв. м и двухэтажное площадью 1 440 кв. м, где расположатся производственные, складские и офисные помещения, - рассказал генеральный директор ООО «НПК «МЕДПРОМЛАБ» Сергей Волков. - В данный момент завершается проектирование будущего объекта и начата подготовка участка под его строительство. Сдать объект в эксплуатацию и начать выпуск продукции планируется в четвертом квартале 2024 года. Надеемся, что сотрудничество с коллегами из КНР будет плодотворным и ускорит реализацию нашего проекта".

Китайская компания СDGM Co.Ltd уже более 55 лет работает на рынке Азии. В соответствии с условиями соглашения, она в течение двух лет поставит для нужд НПК «МЕДПРОМЛАБ» оборудование и сырье на сумму более полумиллиарда рублей. Реализация соглашения позволит увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет и создать на территории ОЭЗ «Дубна» еще более 30 высококвалифицированных рабочих мест.

Делегация био-медицинского производственного холдинга из Китая провела бизнес-разведку в ОЭЗ «Дубна»

Смотрите также
31.05.2023 | 12:23    413
Делегация био-медицинского производственного холдинга из Китая провела бизнес-разведку в ОЭЗ «Дубна»
ОЭЗ «Дубна» посетила делегация китайского холдинга «Shanghai Tanda Investment» Co., Ltd. Цель визита – выяснить возможности подмосковной площадки для размещения здесь высокотехнологичных производств передового оборудования и другой медицинской продукции.
Тэги:
ОЭЗ Дубна  сотрудничество  медицина
Читать в
Оставить отзыв в
 
12.08.2023 | 11:58    500
В Дубне появится еще один фармзавод с индийским капиталом
Экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам при правительстве Подмосковья одобрил бизнес-план новой компания «Эдвансд ЛайфСайенс» со 100-процентным капиталом Индии.
08.08.2023 | 12:08    551
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» представит свои разработки на международной выставке в Индонезии
С 18 по 21 октября в Джакарте пройдет крупнейшая в Юго-Восточной Азии медицинская выставка Indonesia Hospital Expo, где будет представлено оборудование для лечения и реабилитации пациентов в учреждениях здравоохранения различного профиля, медицинские...
11.08.2023 | 09:57    509
Новый заведующий в левобережной поликлинике Дубненской городской больницы
К обязанностям заведующего взрослой левобережной поликлиникой Дубненской городской больницы приступил Деревякин Сергей Сергеевич.