Китайская компания поставит резиденту ОЭЗ «Дубна» оборудование и сырье на сумму в полмиллиарда рублей

Предысторией налаживания международного взаимодействия НПК «МЕДПРОМЛАБ» и компании СDGM Co.Ltd стал визит в особую экономическую зону «Дубна» в мае этого года представителей китайского холдинга Shanghai Tanda Investment, основу которого составляют фирмы, выпускающие медицинские изделия и продукцию. Тогда в ходе переговоров обсуждался вопрос сотрудничества участников холдинга с резидентами ОЭЗ «Дубна». Первым шагом в этом направлении через три месяца после визита стало подписание договора с СDGM Co.Ltd на поставку производственного оборудования и сырья.

Напомним, что проектом НПК «МЕДПРОМЛАБ» предусмотрена локализация на территории ОЭЗ производства медико-инструментальной продукции, в том числе инновационных зубных имплантов и пломбировочных материалов (фотокомпозитов) на основе собственных разработок.

"Мы намерены построить на территории Российского центра программирования одноэтажное здание лаборатории площадью 120 кв. м и двухэтажное площадью 1 440 кв. м, где расположатся производственные, складские и офисные помещения, - рассказал генеральный директор ООО «НПК «МЕДПРОМЛАБ» Сергей Волков. - В данный момент завершается проектирование будущего объекта и начата подготовка участка под его строительство. Сдать объект в эксплуатацию и начать выпуск продукции планируется в четвертом квартале 2024 года. Надеемся, что сотрудничество с коллегами из КНР будет плодотворным и ускорит реализацию нашего проекта".

Китайская компания СDGM Co.Ltd уже более 55 лет работает на рынке Азии. В соответствии с условиями соглашения, она в течение двух лет поставит для нужд НПК «МЕДПРОМЛАБ» оборудование и сырье на сумму более полумиллиарда рублей. Реализация соглашения позволит увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет и создать на территории ОЭЗ «Дубна» еще более 30 высококвалифицированных рабочих мест.