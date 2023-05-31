Делегация био-медицинского производственного холдинга из Китая провела бизнес-разведку в ОЭЗ «Дубна»

В ОЭЗ «Дубна» делегация, в которую вошли генеральный директор ООО «CEGRU инвестиции» Бай Вэйи, генеральный директор ТОО «Инвестиционная Компания Шанхай Танда» Чжан Дэчэн и ее главный инженер Цын Сяойон, прибыла по инициативе резидента ОЭЗ «Дубна» НПК «Медпромлаб».

Презентацию производственно-промышленного холдинга представил один из его основателей Бай Вэйи. Он подчеркнул, что объединение частных высокотехнологичных компаний, основанное в городе Сучжоу в 2014 году, сегодня является в Китае одним из лидеров по производству медицинского оборудования и расходных материалов, активно занимается инвестициями в медицинскую промышленность по всему миру. На территории есть современные центры: диагностики, медицинской эстетики и антистарения, планируется строительство центра медицинских услуг.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов провел для участников китайской делегации ознакомительную экскурсию по обеим площадкам технико-внедренческой зоны, на месте представил проекты резидентов биомедицинского кластера, их инновационную продукцию.

Гости были впечатлены разнообразием направлений, в которых резиденты ОЭЗ «Дубна» реализуют собственные разработки и производство, особенно заинтересовала возможность кооперации с уже действующими резидентами, работающими в сфере биомедицины.

Теперь в ОЭЗ ждут появления еще одного нового медицинского производства, на этот раз с инвестициями Китая.