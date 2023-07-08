Кимрская прокуратура поставила точку в деле о незаконном детском лагере

Установлено, что АНО «Центр народного образования» и ее директором на частной территории в деревне Соболево Кимрского района был организован детский лагерь.

При этом санитарно-эпидемиологическое заключение в управлении Роспотребнадзора по Тверской области организаторами не получено, сведения о включении лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Министерство образования Тверской области не направлялись. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была.

По выявленному факту прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей) к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, решением суда деятельность по организации детского лагеря и отдыха несовершеннолетних признана незаконной, юридическому лицу и директору запрещено вести данную деятельность до получения официальных разрешений в контролирующих органах.

Также, прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании директора организации. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.