Кимрская прокуратура поставила точку в деле о незаконном детском лагере

вторник, 15 августа 2023 | 16:33 221 Прокуратура Тверской области
Напоминаем, детский лагерь работал в деревне Соболево (трасса Дубна - Кимры): без лицензии, не прошёл перед открытием ведомственную приёмку и проверку безопасности.

Установлено, что АНО «Центр народного образования» и ее директором на частной территории в деревне Соболево Кимрского района был организован детский лагерь.

При этом санитарно-эпидемиологическое заключение в управлении Роспотребнадзора по Тверской области организаторами не получено, сведения о включении лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Министерство образования Тверской области не направлялись. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была.

По выявленному факту прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей) к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, решением суда деятельность по организации детского лагеря и отдыха несовершеннолетних признана незаконной, юридическому лицу и директору запрещено вести данную деятельность до получения официальных разрешений в контролирующих органах.

Также, прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании директора организации. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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Лагерь, в котором отдыхали дети из соседних регионов, работал в деревне Соболево (трасса Дубна - Кимры): без лицензии, не прошёл перед открытием ведомственную приёмку и проверку безопасности.
Тэги:
Кимры  дети  Прокуратура  отдых
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