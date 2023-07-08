На берегу Волги между Дубной и Кимрами нашли несанкционированный детский лагерь

Его организаторами были директор АНО "Центр народного образования" и физическое лицо - собственник земельного участка.
В Кимрский округ выехали представители Министерства образования Тверской области, МЧС, Роспотребнадзора, правоохранительных органов.
В областном Минобразования сообщили, что здание, в котором проживали дети, не было оснащено автоматической пожарной сигнализацией, не соблюдались и иные требования пожарной безопасности. Более того, на кухне в свободном доступе были обнаружены антипсихотические препараты.
«Было выявлено, что дети находятся в ситуации, небезопасной для жизни и здоровья. В результате обследования объекта было принято решение, что дети там находиться не могут», – говорится в сообщении.
В результате в июне 2023 года суд обязал организатора детского лагеря прекратить его деятельность, так как она была признана незаконной. Однако, как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тверской области, лагерь продолжал функционировать.
Поэтому были приняты "непопулярные решения": принимаются все меры, чтобы не допустить новых заездов детей в лагерь, по поручению Тверского губернатора Игоря Рудени на месте работает межведомственная комиссия, а Следственный отдел по городу Кимры возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
7 июля некоторых детей родители забрали домой, остальные воспитанники были доставлены в оздоровительный лагерь «Салют», где для них организовано проживание и питание.
Организатор незаконного лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. Тогда он был приговорен к 240 часам общественных работ.