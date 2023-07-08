На берегу Волги между Дубной и Кимрами нашли несанкционированный детский лагерь

Его организаторами были директор АНО "Центр народного образования" и физическое лицо - собственник земельного участка.

В Кимрский округ выехали представители Министерства образования Тверской области, МЧС, Роспотребнадзора, правоохранительных органов.

В областном Минобразования сообщили, что здание, в котором проживали дети, не было оснащено автоматической пожарной сигнализацией, не соблюдались и иные требования пожарной безопасности. Более того, на кухне в свободном доступе были обнаружены антипсихотические препараты.

«Было выявлено, что дети находятся в ситуации, небезопасной для жизни и здоровья. В результате обследования объекта было принято решение, что дети там находиться не могут», – говорится в сообщении.

В результате в июне 2023 года суд обязал организатора детского лагеря прекратить его деятельность, так как она была признана незаконной. Однако, как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тверской области, лагерь продолжал функционировать.