История пса Адольфа: хотели убить в ДНР, подарили Кадырову, но он вернулся домой

Во время защиты Мариуполя Адольф везде сопровождал "Валькирию" – сначала на позициях полка, а позже и на "Азовстали", последнем оплоте обороны города.

"Адик все время был со мной, помогал морально, – рассказывает Ирина. – Даже не представляю, как без него бы там можно было находиться. Он всегда был рядом, я могла его обнять. Мне кажется, он все понимал и поддерживал как мог".

На "Азовстали" с мужем они служили в разных локациях, отчего и виделись очень редко. И только когда у него появлялось время – он выбегал к Ирине ненадолго. С Адольфом женщина гуляла на первом этаже разрушенного здания металлургического комбината. Выходить на улицу было запрещено из-за непрекращающихся обстрелов, и чтобы не "засветить" позиции полка.

Во время обстрела из корабельной артиллерии Адольф и Ирина получили ранение и контузию. С того момента пес боится темноты и боится спускаться по ступенькам.

"Летел снаряд в наш медпункт, и мы с ним [с Адольфом] успели выбежать в коридор, – говорит женщина. – Нас откинуло взрывной волной к стене, и Адика со мной тогда контузило. Он несколько дней был не в себе – Адик ходил как пьяный с сильным головокружением".

17 мая 2022-го Ирина вместе с другими защитниками Мариуполя вышла в плен. Опасаясь за судьбу собаки, Ирина решила сменить его кличку с Адольфа на Адидас. В тюрьме в Оленовке Донецкой области женщине предлагали застрелить пса, но ей удалось переубедить российских военных.

"У меня было с собой немного денег. Говорила, что могу позвонить сестре в Украину и она вышлет сколько нужно: "Только не убивайте – оставьте его!" – вспоминает Ирина. – Мы договорились, что они отдадут его на передержку на тот период времени, пока я буду находиться в тюрьме. Но почему-то они не выполнили договоренностей, забрали его [19 мая] и подарили Кадырову".

19 мая пса забрали у женщины и в качестве трофея подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.

Ирина пообещала Адольфу, что обязательно найдет его, а мужчину, который забирал собаку, предупредила об аллергии Адика и рассказала, чем его нужно кормить, как присматривать. Женщина стремилась узнать номер мужчины, его контактные данные, чтобы после освобождения забрать собаку домой, но все было тщетно.

"Когда мне сказали, что Адика подарили Кадырову, то я уже и не надеялась увидеть его живым", – говорит она.

Юрий Кованов, который называет себя волонтером и зоозащитником, поехал в Грозный и лично передал Рамзану Кадырову Адика. По его словам, он это сделал в знак уважения за отношение лидера Чечни к "специальной военной операции". Кадыров сразу же дал собаке новую кличку – Борз (с чеченского переводится как "волк"). Рамзан Кадыров посмеялся над тем, что пленная женщина пообещала своей собаке найти ее.

Через какое-то время после прощания с Адиком Ирину перевезли в Таганрог. 31 декабря 2022-го во время обмена пленными Ирина Сирик вернулась домой. В этот же день Шамсаил Саралиев, депутат российской Госдумы из Чечни, привез Адика и впоследствии передал его освобожденной из плена Ирине. Женщине пришлось на камеру благодарить лидера Чечни Рамзана Кадырова.