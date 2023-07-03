В Дубне обсуждают распределенные вычисления и грид-технологии

Главная цель мероприятия – обсуждение текущего состояния грид-технологий и будущее распределенных и облачных вычислений, HPC, Big Data и др. Участники поделятся последними результатами в области распределенных вычислений и грид-технологий, проведут два рабочих совещания и круглый стол по созданию RDIG-M. Впервые на конференции серии GRID пройдет студенческая научная сессия.

Десятая по счету, конференция проводится в смешанном формате и объединила более 270 ученых из ведущих научных и образовательных центров Болгарии, Египта, Мексики, Молдовы, России, Сербии, Чехии, Швейцарии и других. Рабочие языки мероприятия – английский и русский. Конференция продлится до 7 июля.

Приветствуя участников конференции, научный руководитель ЛИТ ОИЯИ Владимир Кореньков подчеркнул, что сейчас любой крупный физический проект включает в себя компьютерную гибридную инфраструктуру.

«Без распределенных вычислений невозможно представить современный мегасайенс-проект. Поэтому одна из задач конференций GRID – обсудить идею создания инфраструктуры RDIG-M», — подчеркнул Владимир Кореньков.

Распределенная инфраструктура RDIG-M (Russian Data-Intensive Grid Certificate Authority) для обработки, хранения и анализа данных крупных научных проектов станет на нынешней конференции темой для широкой дискуссии в формате круглого стола.

Новым пунктом в программе конференции станет студенческая научная сессия, на которой студенты, прошедшие отбор на весенней IT-Школе ОИЯИ, представят доклады по итогам своих работ.