Популярный в Дубне парк «Веретьево» вошел в тройку победителей Евразийской премии

Звездное жюри с представителями из 16 стран — России, Италии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Бангладеш, Новой Зеландии, Бельгии, Казахстана, Индии, Гонконга, Китая, Ливана, Иордании, Швейцарии, Польши — вынесло свой вердикт, назвав победителей во всех номинациях Евразийской премии в области архитектуры и дизайна.

В посте золотые дипломы:

COURTYARD OFFICE, Индия, Райпур, Чаттисгарх Парк Веретьево, Талдомский район, Московская обл. Культурный комплекс ДЕЖИ. Нанкин, Китай

Открытый 26 июня 2021 года парк «Веретьево» представляет собой многочисленные арт-объекты, органично вписанные в нетронутый болотный ландшафт на территории 7 гектаров. Архитектору Александру Бродскому удалось создать единое ленд-арт-пространство, органично объединив искусство и природу.