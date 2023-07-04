Популярный в Дубне парк «Веретьево» вошел в тройку победителей Евразийской премии

среда, 26 июля 2023 | 13:53 162 Архитайм
Расположенный в Талдомском районе парк «Веретьево», спроектированный архитектором и художником Александром Бродским в «Арт-усадьбе Веретьево», вошел в тройку победителей Евразийской премии в области архитектуры и дизайна.

Звездное жюри с представителями из 16 стран — России, Италии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Бангладеш, Новой Зеландии, Бельгии, Казахстана, Индии, Гонконга, Китая, Ливана, Иордании, Швейцарии, Польши — вынесло свой вердикт, назвав победителей во всех номинациях Евразийской премии в области архитектуры и дизайна. 

В посте золотые дипломы:

  1. COURTYARD OFFICE, Индия, Райпур, Чаттисгарх
  2. Парк Веретьево, Талдомский район, Московская обл.
  3. Культурный комплекс ДЕЖИ. Нанкин, Китай

Открытый 26 июня 2021 года парк «Веретьево» представляет собой многочисленные арт-объекты, органично вписанные в нетронутый болотный ландшафт на территории 7 гектаров. Архитектору Александру Бродскому удалось создать единое ленд-арт-пространство, органично объединив искусство и природу.

Александр Саввич Бродский (9 мая 1955, Москва) — советский и российский архитектор, художник. Сын художника Саввы Бродского. Является одним из основоположников направления «бумажная архитектура».

В 1968-1969 годах учился в МСХШ. В 1978 году окончил факультет жилых и общественных зданий Московского архитектурного института (МАрхИ). Ученик профессора Б.Г. Бархина. Профессор Международной Академии архитектуры.

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