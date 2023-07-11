Полиция задержала одного из фигурантов громкого "дела о скальпировании" юноши в Подмосковье

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию второго соучастника противоправного деяния.

Напоминаем, 9 июля в Дежурную часть УМВД России по г.о. Электросталь поступило сообщение из медицинского учреждение о том, что к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями. Полицейскими было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения в области волосяного покрова головы.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован, а нападавшие скрылись.