Полиция задержала одного из фигурантов громкого "дела о скальпировании" юноши в Подмосковье

вторник, 11 июля 2023 | 13:32     132
10 июля к вечеру сотрудники Подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых, которые 9 июля в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Задержанным оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию второго соучастника противоправного деяния.

Напоминаем, 9 июля в Дежурную часть УМВД России по г.о. Электросталь поступило сообщение из медицинского учреждение о том, что к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями. Полицейскими было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения в области волосяного покрова головы.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован, а нападавшие скрылись.

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