В Подмосковье юноше сняли скальп из-за прически - зелёного ирокеза

19-летний пострадавший Юрий М. в состоянии сильного алкогольного опьянения подошёл к двум мужчинам, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за причёску - зеленый ирокез: унизили, оскорбили, обозвали петухом. Начался конфликт. Приятели Юры сбежали, и он остался один на один с агрессорами. Неадекваты обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи. После — убежали в неизвестном направлении.

Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, они же вызвали скорую.