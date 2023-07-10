В Подмосковье юноше сняли скальп из-за прически - зелёного ирокеза

понедельник, 10 июля 2023 | 22:38     94
Всё произошло 9 июля, около 21:00, в Электростали у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице.

19-летний пострадавший Юрий М. в состоянии сильного алкогольного опьянения подошёл к двум мужчинам, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за причёску - зеленый ирокез: унизили, оскорбили, обозвали петухом. Начался конфликт. Приятели Юры сбежали, и он остался один на один с агрессорами. Неадекваты обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи. После — убежали в неизвестном направлении.

Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, они же вызвали скорую.

Тэги: 
Подмосковье
криминал
Источник:
Mash
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