Молодые ученые стран СНГ побывали в ОЭЗ «Дубна»

четверг, 06 июля 2023 | 14:40     223
В рамках ежегодной стажировки в Объединенном институте ядерных исследований молодые ученые из стран СНГ посетили ОЭЗ «Дубна» и высокотехнологичные предприятия ее резидентов.

Стажировку в Дубне проходили молодые ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а знакомство с ОЭЗ в ее программе является уже традицией.

О специализации и возможностях для наукоемкого бизнеса, а также текущем развитии особой экономической зоны «Дубна» и ее перспективах участникам стажировки рассказал начальник отдела по взаимодействию с инвесторами управляющей компании ОЭЗ Максим Москаленко. Он также провел экскурсию по двум площадкам технико-внедренческой зоны, в ходе которой представил инновационные проекты, которые сегодня реализуют инвесторы на ее территории.

В ходе стажировки молодые ученые побывали на двух предприятиях активно развивающегося биомедицинского кластера ОЭЗ. На заводе «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» по производству одноразовых медицинских изделий, в том числе широкого ассортимента шприцевой продукции, отвечающей всем требованиям международных и российских стандартов качества, директор по производству Алексей Иванов рассказал о направлениях деятельности компании, продемонстрировал этапы выпуска продукции, ответил на интересующие гостей вопросы.

С современным автоматизированным предприятием «АКВАНОВА РУС», которое по запатентованной немецкой технологии NovaSOL® производит комплексные пищевые добавки для пищевой промышленности и активные вещества для косметической и фармпромышленности, а также с работой его научно-исследовательской лаборатории молодых ученых познакомила ведущий инженер-химик Екатерина Федорова. 

Также участники стажировки узнали о деятельности компании «Ядро Фаб Дубна», которая объединяет такие направления, как разработка и производство вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств. О задачах, стоящих перед резидентом ОЭЗ, и сотрудничестве с научно-образовательными организациями рассказал директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO Евгений Максимов.

В Объединенном институте завершилась Стажировка молодых ученых стран СНГ

Смотрите также
В Объединенном институте завершилась Стажировка молодых ученых стран СНГ
С 28 мая по 27 июня в Дубне проходила очередная 16-я стажировка молодых ученых и специалистов стран СНГ, организованная Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества...
28.06.2023 | 11:51    358
Тэги: 
ОЭЗ Дубна
экскурсия
Читать в
Оставить отзыв в
 
07.07.2023 | 11:30    155
ОЭЗ «Дубна» - эффективность 100%
Минэкономразвития РФ опубликован отчет о работе ОЭЗ за 2022 год. С учетом всех показателей деятельности ОЭЗ «Дубна» среди технико-внедренческих зон России признана экспертами эффективной на 100%.
04.07.2023 | 20:06    301
В Дубне создан робот для торговли на международной валютной бирже FOREX
Торговать на международном валютном рынке станет проще даже для начинающих трейдеров. Разработчики резидента ОЭЗ "Дубна" компании «Нордавинд-Дубна» представили новый робот для торговли на FOREX.
29.06.2023 | 14:20    794
Определены сроки окончания строительства нового жилого дома для сотрудников резидентов ОЭЗ "Дубна"
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как строят жилой дом №2 в квартале С-3, расположенном на территории Российского центра программирования (РЦП) в Дубне.