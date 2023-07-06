Молодые ученые стран СНГ побывали в ОЭЗ «Дубна»

Стажировку в Дубне проходили молодые ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а знакомство с ОЭЗ в ее программе является уже традицией.

О специализации и возможностях для наукоемкого бизнеса, а также текущем развитии особой экономической зоны «Дубна» и ее перспективах участникам стажировки рассказал начальник отдела по взаимодействию с инвесторами управляющей компании ОЭЗ Максим Москаленко. Он также провел экскурсию по двум площадкам технико-внедренческой зоны, в ходе которой представил инновационные проекты, которые сегодня реализуют инвесторы на ее территории.

В ходе стажировки молодые ученые побывали на двух предприятиях активно развивающегося биомедицинского кластера ОЭЗ. На заводе «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» по производству одноразовых медицинских изделий, в том числе широкого ассортимента шприцевой продукции, отвечающей всем требованиям международных и российских стандартов качества, директор по производству Алексей Иванов рассказал о направлениях деятельности компании, продемонстрировал этапы выпуска продукции, ответил на интересующие гостей вопросы.

С современным автоматизированным предприятием «АКВАНОВА РУС», которое по запатентованной немецкой технологии NovaSOL® производит комплексные пищевые добавки для пищевой промышленности и активные вещества для косметической и фармпромышленности, а также с работой его научно-исследовательской лаборатории молодых ученых познакомила ведущий инженер-химик Екатерина Федорова.

Также участники стажировки узнали о деятельности компании «Ядро Фаб Дубна», которая объединяет такие направления, как разработка и производство вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств. О задачах, стоящих перед резидентом ОЭЗ, и сотрудничестве с научно-образовательными организациями рассказал директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO Евгений Максимов.