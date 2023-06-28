В Объединенном институте завершилась Стажировка молодых ученых стран СНГ

В стажировке приняли участие научные сотрудники, преподаватели, студенты и аспиранты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Программа стажировки была очень насыщенной и включала в себя лекции членов Дирекции Института и представителей ведущих департаментов об истории ОИЯИ и основных направлениях его деятельности, экскурсии во все лаборатории Института и Учебно-научный центр, лекции и консультации ведущих ученых ОИЯИ. Многие участники в результате таких контактов смогли установить научные связи на будущее между своими научными центрами, университетами и лабораториями ОИЯИ.

Помимо этого, большой блок программы был посвящен подробному ознакомлению с деятельностью Особой экономической зоны «Дубна», а также посещению инновационных предприятий в ОЭЗ: компаний «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», «АКВАНОВА РУС» и «Ядро Фаб Дубна». Также участники побывали с визитом в Государственном университете «Дубна» и его подразделениях, связанных с цифровым производством.

В начале стажировки участники прошли тренинг по командообразованию, после чего были разделены на интернациональные группы, каждая из которых стала готовить совместный научный или инновационный проект. 26 июня в Доме международных совещаний состоялась защита этих проектов и торжественная церемония вручения дипломов об окончании стажировки, в которой приняли участие директор МИЦНТ СНГ, помощник директора ОИЯИ по проектам развития Александр Рузаев, заместитель научного руководителя ЛЯР ОИЯИ Михаил Иткис и руководитель Управления социальной инфраструктуры Института, председатель Совета депутатов городского округа Дубна Андрей Тамонов.