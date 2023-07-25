Международная компьютерная школа 2023: краткие итоги работы

В ней приняли участие 46 учащихся из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского и Краснодарского краев. Слушатели Школы отбирались по итогам творческого конкурса и по результатам учебно-соревновательных программ ОИЯИ (технического хакатона по основам робототехники и турнира CyberDubna).

Учебно-познавательная часть Школы проходила со 2 по 14 июля и завершилась отчетной конференцией участников. На ней были представлены доклады по учебно-исследовательским и инженерно-конструкторским проектам, выполняя которые участники познакомились с историей Древнего Египта и узнали, в каких математических «мирах» прячутся Пифагоровы тройки, можно ли измерить эмоции и как ими наделить искусственный интеллект, как спроектировать и собрать умные теплицы и физические установки, на которых можно изучать законы физики.