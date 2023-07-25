Международная компьютерная школа 2023: краткие итоги работы

вторник, 25 июля 2023 | 12:31     192
15 июля в Доме отдыха ОИЯИ «Ратмино» завершилась 35-я Международная компьютерная школа, организованная Объединенным институтом.

В ней приняли участие 46 учащихся из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского и Краснодарского краев. Слушатели Школы отбирались по итогам творческого конкурса и по результатам учебно-соревновательных программ ОИЯИ (технического хакатона по основам робототехники и турнира CyberDubna).

Учебно-познавательная часть Школы проходила со 2 по 14 июля и завершилась отчетной конференцией участников. На ней были представлены доклады по учебно-исследовательским и инженерно-конструкторским проектам, выполняя которые участники познакомились с историей Древнего Египта и узнали, в каких математических «мирах» прячутся Пифагоровы тройки, можно ли измерить эмоции и как ими наделить искусственный интеллект, как спроектировать и собрать умные теплицы и физические установки, на которых можно изучать законы физики.

В Дубне проходит Международная компьютерная школа для детей

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Досуговая программа включала работу киностудии, ежедневно выпускавшей видеоотчет о жизни МКШ, спортивные мероприятия по настольному теннису и шахматам, интеллектуальные и развлекательные программы, например, рыцарский турнир. Будни МКШ освещены в ВК.

В подготовке и проведении Школы участвовало 16 человек: наставники и ассистенты, стажеры и организаторы, сопровождающие делегаций школьников, приглашенных в Дубну из других городов и населенных пунктов страны местоположения ОИЯИ. Педагогами-наставниками стали сотрудники Учебно-научного центра ОИЯИ, преподаватели АНОО «Физико-математический лицей им. В. Г. Кадышевского», Университета «Дубна» и других образовательных организаций.

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