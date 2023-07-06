В Дубне проходит Международная компьютерная школа для детей

Чтобы стать участником Школы в Ратмино, ребята 5-11 классов прошли предварительный конкурсный отбор.

Теперь в течение двух недель под руководством опытных наставников школьники будут работать над проектами по учебно-исследовательскому или инженерно-конструкторскому направлению. Участники могут выбрать для себя область физики, химии, математики, биологии или робототехники. Также в программе МКШ спецкурсы по выбору, ориентированные на углубление и актуализацию школьных знаний, лекции ученых и специалистов, обширная досуговая программа, командные игры.

Организаторы позиционируют МКШ как летнюю детскую школу, где реализуется подход к образованию, несколько отличный от общепринятой школьной традиции. Школа ставит своей целью не дать готовые ответы, а строить обучение ребят в форме исследовательской работы.

Школа продлится до 18 июля и завершится отчетной конференцией участников.