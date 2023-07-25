Крестьянин из российской глубинки на "птице-тройке" с флагом США

Птица-тройка, несущаяся по русской деревне под американским флагом... «Что это?» — спросит современный читатель, которому такая картинка покажется не просто парадоксальной, но противоречащей всему, чему его учили и учат в российской школе и навязывают в СМИ. «Плод больной фантазии», — ответит он сам себе. Ну это в лучшем случае. А то ведь еще и заявление напишет «куда надо» про фейки и дискредитацию, потребовав наказать художника.
Для начала снимем часть интриги и назовем имя художника — Иван Константинович Айвазовский (он же Ованнес Геворкович Айвазян). Тот самый, которого обожала (и продолжает обожать) публика и чтил император Александр III, даже повелевший вместо своего имени дать имя Айвазовского фонтану в Феодосии, воздвигнутому в честь прокладки водопровода из имения художника в город. Так что властями он был вполне обласкан, никаких репрессий не испытал и диссидентом уж точно не был.
Голод и пандемия
В российской историографии не любят упоминать о голоде 1891 — 1892 года, который охватил Поволжье и Черноземье. Его причиной назывались неблагоприятные погодные условия, но при этом умалчивалось, что Россия ежегодно экспортировала пшеницу в больших количествах.
А причина голода такова: в 1891–1892 годах в Российской Империи случился рецидив национального заболевания — неурожай. Продовольственный кризис усугубился эпидемическим: в первую зиму 1891–1892 годов началось все с тифа, а затем перешло в пандемию холеры. Поэтому общее число жертв — около 400 тысяч человек — дипломатично не стали делить между голодом и эпидемией.
Люди вымирали буквально целыми семьями и деревнями. При этом император Александр ІІІ всячески отрицал наличие голода, говоря:
"У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая".
Знакомо?
Хотя голод и скрывался, но новость о нём докатилась до Европы и даже до Америки, которая решила помочь голодающим русским. Почему? А вот об этом - в следующей части повествования.
Россия-США - неформальный союз
В Гражданскую войну в США 1861-1865 гг. Россия оказала бесценную помощь Северным Штатам - послала крейсерские эскадры адмиралов Степана Лесовского (Балтийский флот) и Андрея Попова (Первая независимая эскадра Тихого океана) к берегам США. В 1863 году эскадра Лесовского стала на якорь на рейде Нью-Йорка, другие русские корабли бросили якоря на рейде Сан-Франциско.
Со стороны России это был ответ на помощь США во время Крымской войны 1853-56 гг. - тогда газеты США прорвали информационную блокаду России, организованную Англией и Францией. Примечательно, что особенно лютовали в своих статьях русофобы и будущие идеологи коммунизма - Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Русскую морскую пехоту, матросов и офицеров флота, высаживающихся на берег во время крейсирования вдоль побережья, в портовых городах восторженно приветствовали население и представители властей. Немедленно вывешивались русские и американские флаги, устраивались парады войск, торжественные банкеты, на площадях гремела музыка, с импровизированных трибун раздавались речи.
За время пребывания в Америке, в двух случаях русские корабли даже оказали прямое давление на военные суда противников - южан угрозой военных действий. Но обошлось.
Гуманитарный ответ
Обо всём этом напомнил американским согражданам издатель Northwestern Miller Уильям Эдгар, который не просто осветил в своем журнале происходящее, но и даже создал целую схему помощи. Так, в январе 1892 года заработал американский Национальный комитет помощи голодающим, ставший координационным центром движения. Возглавил его Джон Хойт. С самостоятельной инициативой выступили фермеры, собиравшие не деньги, а зерно для отправки в Россию. Все вместе они создали филантропическое движение под лозунгом: «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности».
Уже в начале весны 1892 года первые корабли с продовольствием - Indiana и Missouri, так называемого "Флота Голода", - с грузом продовольствия прибыли в порты Либавы и Риги. На борту каждого из них было в среднем по 2 тыс тонн продовольствия (в основном пшеничная и кукурузная мука и зерно).
Груз сопровождал сам Уильям Эдгар, которому выпала честь побывать на приеме у будущего императора Николая II.
«Мы все глубоко тронуты тем, что к нам из Америки приходят корабли, полные продовольствия», - поблагодарил граждан США за оказанную поддержку Николай Александрович.
В Российском государственном историческом архиве хранятся документы, подтверждающие, что Кабинет Его Императорского Величества (примерный аналог сегодняшнего Управления делами Президента) оплатил торговой фирме Павла Акимовича Овчинникова 2400 рублей за серебряные эмалированные сервизы, приобретенные в качестве подарка американским капитанам.
А вот Уильям Эдгар был возмущён помпезностью Петербурга и нищетой глубинки. Одним словом, американец.
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить..."
Федор Тютчев, 1866 год
По приблизительным данным, всего в Российскую империю прибыло 10 тысяч тонн продовольствия на 6 судах, которое развозилось голодающим с развевающимися над повозками американскими флагами.
Судьба картин
Известный художник-маринист Иван Константинович Айвазовский лично стал свидетелем встречи первых кораблей с долгожданным грузом и решил на свой лад сказать «спасибо». И если одна из двух написанных им в 1892 году картин («Корабль помощи») вполне отвечала его живописной специализации как мариниста, то вторая («Раздача продовольствия») с морем уже никак не связана, зато выражает искреннюю благодарность Айвазовского американским друзьям.
Однако, на этом художник не остановился и осенью 1892 года, прихватив с собой обе картины, отправился в Нью-Йорк. Там состоялась его персональная выставка, где были представлены и эти два полотна. Вскоре подобные экспозиции прошли еще в Сан-Франциско и Вашингтоне. А галерее искусств Коркоран (Corcoran Gallery of Art) Айвазовский и вовсе подарил обе картины. Этот жест он сопроводил письмом, в котором от лица всего российского народа благодарил Америку за «щедрую и своевременную помощь».
На этом приключения двух картин не закончились. В начале 1960-х годов их могли уже увидеть посетители Белого дома в Вашингтоне, в котором обосновалась чета Кеннеди. Джон Кеннеди попросил первую леди переиначить на миролюбивый лад интерьер зала, где проходили встречи с иностранными дипломатами. Жаклин решила арендовать у галереи Коркоран два полотна Айвазовского и разместила их в этом помещении, сочтя, видимо, что они способны быть символами мира и сотрудничества.
Ну а затем обе картины, как полагается, прошли через частные руки, аукцион «Сотбис», чтобы в 2008 году оказаться вновь в стенах публичной галереи Коркоран. И на все это время, начиная с дарения полотен американцам, они полностью выпали из российского поля зрения.