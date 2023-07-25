Крестьянин из российской глубинки на "птице-тройке" с флагом США

Птица-тройка, несущаяся по русской деревне под американским флагом... «Что это?» — спросит современный читатель, которому такая картинка покажется не просто парадоксальной, но противоречащей всему, чему его учили и учат в российской школе и навязывают в СМИ. «Плод больной фантазии», — ответит он сам себе. Ну это в лучшем случае. А то ведь еще и заявление напишет «куда надо» про фейки и дискредитацию, потребовав наказать художника.

Для начала снимем часть интриги и назовем имя художника — Иван Константинович Айвазовский (он же Ованнес Геворкович Айвазян). Тот самый, которого обожала (и продолжает обожать) публика и чтил император Александр III, даже повелевший вместо своего имени дать имя Айвазовского фонтану в Феодосии, воздвигнутому в честь прокладки водопровода из имения художника в город. Так что властями он был вполне обласкан, никаких репрессий не испытал и диссидентом уж точно не был.

Голод и пандемия

В российской историографии не любят упоминать о голоде 1891 — 1892 года, который охватил Поволжье и Черноземье. Его причиной назывались неблагоприятные погодные условия, но при этом умалчивалось, что Россия ежегодно экспортировала пшеницу в больших количествах.

А причина голода такова: в 1891–1892 годах в Российской Империи случился рецидив национального заболевания — неурожай. Продовольственный кризис усугубился эпидемическим: в первую зиму 1891–1892 годов началось все с тифа, а затем перешло в пандемию холеры. Поэтому общее число жертв — около 400 тысяч человек — дипломатично не стали делить между голодом и эпидемией.

Люди вымирали буквально целыми семьями и деревнями. При этом император Александр ІІІ всячески отрицал наличие голода, говоря:

"У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая".

Знакомо?

Хотя голод и скрывался, но новость о нём докатилась до Европы и даже до Америки, которая решила помочь голодающим русским. Почему? А вот об этом - в следующей части повествования.

Россия-США - неформальный союз

В Гражданскую войну в США 1861-1865 гг. Россия оказала бесценную помощь Северным Штатам - послала крейсерские эскадры адмиралов Степана Лесовского (Балтийский флот) и Андрея Попова (Первая независимая эскадра Тихого океана) к берегам США. В 1863 году эскадра Лесовского стала на якорь на рейде Нью-Йорка, другие русские корабли бросили якоря на рейде Сан-Франциско.

Со стороны России это был ответ на помощь США во время Крымской войны 1853-56 гг. - тогда газеты США прорвали информационную блокаду России, организованную Англией и Францией. Примечательно, что особенно лютовали в своих статьях русофобы и будущие идеологи коммунизма - Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Русскую морскую пехоту, матросов и офицеров флота, высаживающихся на берег во время крейсирования вдоль побережья, в портовых городах восторженно приветствовали население и представители властей. Немедленно вывешивались русские и американские флаги, устраивались парады войск, торжественные банкеты, на площадях гремела музыка, с импровизированных трибун раздавались речи.

За время пребывания в Америке, в двух случаях русские корабли даже оказали прямое давление на военные суда противников - южан угрозой военных действий. Но обошлось.