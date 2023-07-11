Команда Университета "Дубна" награждена дипломом по результатам участия в олимпиаде «IT-планета 2023»

Напоминаем, в финале олимпиады команда студенток 3-го курса Института системного анализа и управления Университета "Дубна" стала призером в конкурсе «Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin» и заняла 2 место. Еще одна финалистка олимпиады - Ирина Ненашева - в конкурсе «Веб-дизайн» блестяще защитила свой проект и показала достойный результат.