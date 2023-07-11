Команда Университета "Дубна" награждена дипломом по результатам участия в олимпиаде «IT-планета 2023»

вторник, 11 июля 2023 | 12:15 136
За достижения студентов и выпускников Университета "Дубна", команда ВУЗа была награждена дипломом победителя в общем зачете среди учреждений Подмосковья на XIV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-планета 2023».
Напоминаем, в финале олимпиады команда студенток 3-го курса Института системного анализа и управления Университета "Дубна" стала призером в конкурсе «Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin» и заняла 2 место. Еще одна финалистка олимпиады - Ирина Ненашева - в конкурсе «Веб-дизайн» блестяще защитила свой проект и показала достойный результат.
Студентки Университета "Дубна" завоевали серебро на олимпиаде «ИТ-планета»
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