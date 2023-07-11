Команда Университета "Дубна" награждена дипломом по результатам участия в олимпиаде «IT-планета 2023»

вторник, 11 июля 2023 | 12:15     136
За достижения студентов и выпускников Университета "Дубна", команда ВУЗа была награждена дипломом победителя в общем зачете среди учреждений Подмосковья на XIV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-планета 2023».

Напоминаем, в финале олимпиады команда студенток 3-го курса Института системного анализа и управления Университета "Дубна" стала призером в конкурсе «Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin» и заняла 2 место. Еще одна финалистка олимпиады - Ирина Ненашева - в конкурсе «Веб-дизайн» блестяще защитила свой проект и показала достойный результат.

Студентки Университета "Дубна" завоевали серебро на олимпиаде «ИТ-планета»

Смотрите также
Студентки Университета "Дубна" завоевали серебро на олимпиаде «ИТ-планета»
Команда студенток 3-го курса Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна" стала призером в конкурсе «Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin» и заняла 2 место.
31.05.2023 | 16:55    374
Тэги: 
Университет Дубна
олимпиада
награждение
Читать в
Оставить отзыв в
 
03.07.2023 | 14:02    360
В Дубне будущие авиастроители защитили первые проекты своих самолетов
Бакалавры Инженерно-физического института Университета "Дубна" на защите высших квалификационных работ представили проекты своих летательных аппаратов. В их числе — проекты бизнес-джета и спортивного планера.
06.07.2023 | 17:20    345
Школьники Ямала изучают геофизику в Дубне
18 учеников 8–11-х классов из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Приуральского и Ямальского районов (Ямало-Ненецкий автономный округ) отправились на летнюю образовательную смену по геофизике, проходящую на базе ОИЯИ. Смена продлится до 8 июля.
30.06.2023 | 10:23    344
В Университете "Дубна" выпустили бакалавров из Казахстана по программе двойного диплома
В Университете "Дубна" прошла защита бакалаврских дипломов студентами из Казахстана по направлению «Ядерная физика».