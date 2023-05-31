Студентки Университета "Дубна" завоевали серебро на олимпиаде «ИТ-планета»

Березина Ксения, Павлова Александра и Шукринова Эрика получили столь высокую оценку за свой проект для изучения правил ПДД и подготовки к теоретическому экзамену в автошколах. Объединив первые буквы своих фамилий для названия своей команды «ShBP» и пройдя жесткий отбор из 23 тыс. участников олимпиады, девушки в течение четырех дней финала, с 26 по 29 мая, проходили мастер-классы и лекции, участвовали в карьерной мастерской, наконец, защищали свои работы.

Директор Института системного анализа и управления Елена Кирпичева:

«В этом году организаторы и представители компаний отметили увеличение количества участников и высокий уровень качества представленных проектов. И мы очень рады, что наши студентки заняли такие высокие позиции!"

Одним из главных вопросов у экспертной комиссии был вопрос по монетизации проекта. Девушки предложили внедрить проект в одну из автошкол города Дубны. Но так как работа очень интересная и социально значимая, то члены комиссии сами предложили различные варианты коммерциализации в ходе защиты. В финале было объявлено, что для каждого проекта-призера уже подобран потенциальный заказчик, поэтому перед ребятами теперь стоят новые задачи.

Наставники студенток – старший преподаватель Института САУ Евгений Ершов и Ирина Бархатова.

Еще одна финалистка олимпиады - Ирина Ненашева - в конкурсе «Веб-дизайн» блестяще защитила свой проект и показала достойный результат.