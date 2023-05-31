Студентки Университета "Дубна" завоевали серебро на олимпиаде «ИТ-планета»

среда, 31 мая 2023 | 16:55     109
Команда студенток 3-го курса Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна" стала призером в конкурсе «Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin» и заняла 2 место.

Березина Ксения, Павлова Александра и Шукринова Эрика получили столь высокую оценку за свой проект для изучения правил ПДД и подготовки к теоретическому экзамену в автошколах. Объединив первые буквы своих фамилий для названия своей команды «ShBP» и пройдя жесткий отбор из 23 тыс. участников олимпиады, девушки в течение четырех дней финала, с 26 по 29 мая, проходили мастер-классы и лекции, участвовали в карьерной мастерской, наконец, защищали свои работы.

Директор Института системного анализа и управления Елена Кирпичева:

«В этом году организаторы и представители компаний отметили увеличение количества участников и высокий уровень качества представленных проектов. И мы очень рады, что наши студентки заняли такие высокие позиции!"

Одним из главных вопросов у экспертной комиссии был вопрос по монетизации проекта. Девушки предложили внедрить проект в одну из автошкол города Дубны. Но так как работа очень интересная и социально значимая, то члены комиссии сами предложили различные варианты коммерциализации в ходе защиты. В финале было объявлено, что для каждого проекта-призера уже подобран потенциальный заказчик, поэтому перед ребятами теперь стоят новые задачи.

Наставники студенток – старший преподаватель Института САУ Евгений Ершов и Ирина Бархатова.

Еще одна финалистка олимпиады - Ирина Ненашева - в конкурсе «Веб-дизайн» блестяще защитила свой проект и показала достойный результат.

Олимпиада «IT-Планета 2023» – соревнования, направленные на популяризацию и развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИТ-сферы. Партнерами и организаторами олимпиады выступают ведущие производители технологий и некоммерческие организации, объединяющие работодателей в сфере ИКТ.

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