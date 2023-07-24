Генерал погорел за дачу взятки на приобретение квартиры в Дубне

Предыстория события

Генерал-майор Лобузько, до перехода в оборонку командовавший дивизией СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), был задержан сотрудниками военной контрразведки по постановлению следователя военно-следственного управления СКР по РВСН (ракетные войска стратегического назначения) 12 мая этого года. Поводом для задержания стали показания, которые в рамках досудебного соглашения по своему уголовному делу дал в отношении него бывший начальник 5-го отдела управления военных представительств Минобороны РФ полковник Андрей Марчуков.

Последний обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). 1 июня этого года Московский гарнизонный военный суд приговорил Андрея Марчукова к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 2,94 млн руб. и лишил его звания полковника. Кроме того, суд конфисковал полученную в качестве взятки квартиру в Дубне и удовлетворил иск Минобороны на 91 027 358 руб.

Как следует из показаний бывшего военпреда Марчукова, возглавлявшего 1607-е (позже 1653-е), а затем 395-е военные представительства Минобороны, которые осуществляли контроль за исполнением госзаказов, размещенных на МАК «Вымпел», а также выпуском продукции, которую выпускало АО «РТИ Системы», генерал-майор Лобузько отблагодарил его за то, что военпред закрывал глаза на недостатки при приемке госзаказов.

По материалам дела, господин Лобузько попросил бывшего главу оборонного Дубненского машиностроительного завода Сергея Дацко фиктивно оформить родственницу военпреда на его предприятие и как сотруднице выделить субсидию в размере 980 тыс. руб. на приобретение жилья. В итоге эта сумма, по версии следствия, досталась полковнику Марчукову, который приобрел квартиру.

Отметим, что, сотрудничая со следствием, господин Марчуков дал следователям ВСУ СКР по РВСН показания о хищениях бюджетных средств, совершенных при строительстве «Центра 2014», на которое было выделено свыше 40 млрд руб. В частности, бывший полковник признал вину в инкриминируемом ему хищении госсредств в размере более 92 млн руб. «в составе организованной группы из числа руководителей и специалистов ОАО "РТИ" КРТИС и работников структурных подразделений МО РФ». Расследование данного эпизода еще не завершено, фигурирует ли в нем господин Лобузько, пока неизвестно.