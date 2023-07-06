Александр Лукашенко: на сегодняшний день вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь не решен

четверг, 06 июля 2023 | 13:32     222
Вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь на сегодняшний день не решен, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с зарубежными и белорусскими журналистами.

Глава государства подчеркнул, что это зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев.

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время. В том числе под Осиповичами. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению. Естественно, я про это видение вам не скажу", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, Беларусь готова предложить вагнеровцам несколько точек для дислокации.

"Таких военных городков, которые переданы гражданским администрациям на месте, у нас несколько десятков. Мы им показали, как это может быть обустроено. Но еще раз подчеркиваю: на сегодняшний день вопрос передислокации и размещения подразделения не решен. Главный вопрос, где будет размещаться ЧВК "Вагнер" и чем будет заниматься, зависит не от меня. Это зависит от руководства Российской Федерации. Это их самое боеспособное подразделение", - обратил внимание глава государства.

Лукашенко также заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларуси нет:

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет".

Он уверен, что Пригожина "мочить" не будут. По словам Лукашенко, в ближайшее время он встретится с Президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ЧВК "Вагнер" и вопрос дальнейшего функционирования подразделения.

Тэги: 
Евгений Пригожин
Беларусь
Александр Лукашенко
Источник:
БЕЛТА
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