40 лет назад: Планер Гимли

В то время Канада переходила с галлонов (4,5461 литра) на литры и все авторы происшествия, включая инженеров компании Boeing, банально облажались и посему на дозаправке лайнера и пересменке экипажей в Монреале службы аэропорта не долили горючее до нужной отметки.
Итог - в один прекрасный момент самолет, следующий рейсом AC143 по маршруту Монреаль—Оттава—Эдмонтон, на высоте 9.000 метров превратился в 132-тонный, движущийся исключительно по инерции, контейнер с 69 человек (61 пассажир и 8 членов экипажа) на борту. Без двигателей и половины приборов (отключились, поскольку электропитание зависело от двигателей).
Второй пилот Морис Квинтал (Maurice Quintal, 36 лет, налет 7.000 часов), полистав служебные инструкции, не обнаружил раздела "Что делать, если отключились все двигатели, а жить хочется". Но поскольку Командир воздушного судна (КВС) Роберт Пирсон (Robert Pearson, 48 лет, налет 15.000 часов) в свое время занимался планеризмом, а выбора все равно не было - решили планировать до ближайшего аэродрома.
К счастью, что-то всё-таки сработало - автоматически выпустилась аварийная турбина, приводимая в действие набегающим потоком воздуха. Теоретически, генерируемого ею электричества должно было быть достаточно для того, чтобы самолёт сохранил управляемость при посадке.
Проблема была в подсчете скорости снижения - работал только спидометр, который показывал падение скорости от начальных 900 км/ч. Альтиметр (показывающий высоту) и вариометр (показывающий скорость снижения) отключились. С помощью механического резервного прикинули, что снижаются со скоростью 1,5 км на 19 км полета и вычислили оптимальную скорость планирования - 407 км/час.
До ближайшего Виннипега высоты явно не хватало и Квинтал предложил совершить посадку на военной базе Гимли (Gimli), на которой раньше служил. Однако он не знал, что база к тому времени была давно закрыта, а взлётно-посадочная полоса (ВВП) № 32L, на которую они нацелились, была переделана в трассу для автомобильных заездов, и посередине неё был даже поставлен разделительный барьер, позволяющий проводить параллельные гонки.
Но в тот день у Фортуны было особенно игривое настроение - местный автоклуб Winnipeg Sports Car Club устроил в честь субботы тусовку, с гонками на той самой ВВП. По краям полосы народ пил пиво, жарил колбаски и всячески наслаждался жизнью, не предполагая, какой сюрприз может в прямом смысле "свалиться на головы".
А пилоты между тем начали готовиться к посадке. Во первых, нужно было выпустить шасси. С этой целью самолет встряхнули - шасси выпали, две стойки под крыльями даже встали на замок, а передняя стойка - нет. Пассажиры начали о чем-то догадываться.
Для посадки Роберт Пирсон использовал (единственный раз в мировой истории при посадке большого авиалайнера) прием из арсенала планеристов - "скольжение на крыло" (sideslip): рулем поворота самолет резко ставится несколько боком к направлению скольжения и скорость и высота за счет увеличевшегося сопротивления воздуха быстро падает. Перед самым касанием с землёй Пирсон также резко развернул свой "планер" обратно, а после касания начал тормозить.
Из-за высокой скорости 320 км/час покрышки шасси перегрелись, аварийные клапаны выпустили из них воздух, незафиксировавшаяся стойка носового шасси сложилась, носовая часть лайнера коснулась бетона, гондола одного из двигателей зацепила землю.
Люди, находившиеся на взлетной полосе, увидели явно садящийся на неё лайнер и успели покинуть место события - командиру не пришлось отворачивать самолёт. Аварийный борт остановился менее чем в 30 метрах от "группы встречающих".
В носовой части самолёта начался небольшой пожар, и была отдана команда начать эвакуацию пассажиров. Из-за того, что хвостовая часть была поднята, наклон надувного трапа в заднем аварийном выходе был слишком большим - 10 пассажиров получили лёгкие травмы, но серьёзно никто не пострадал. И это были единственные травмы происшествия. Пожар вскоре был потушен силами автолюбителей с ручными огнетушителями.
Квинтал в 1989 году сдал экзамен на КВС и летал на многих самолетах, как уверяют, и на борту № 047 тоже. Пирсон в 1993 вышел на пенсию.
Ремонт самолета сделали на аэродроме Гимли всего за 2 дня и он своим ходом улетел на базу, где полный ремонт обошелся в 1 млн долларов. Вскоре он вернулся в строй и использовался до января 2008 года.
А само происшествие вошло в историю авиации под названием "Планер Гимли" (Gimli Glider).