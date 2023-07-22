40 лет назад: Планер Гимли

В то время Канада переходила с галлонов (4,5461 литра) на литры и все авторы происшествия, включая инженеров компании Boeing, банально облажались и посему на дозаправке лайнера и пересменке экипажей в Монреале службы аэропорта не долили горючее до нужной отметки.

Итог - в один прекрасный момент самолет, следующий рейсом AC143 по маршруту Монреаль—Оттава—Эдмонтон, на высоте 9.000 метров превратился в 132-тонный, движущийся исключительно по инерции, контейнер с 69 человек (61 пассажир и 8 членов экипажа) на борту. Без двигателей и половины приборов (отключились, поскольку электропитание зависело от двигателей).

Второй пилот Морис Квинтал (Maurice Quintal, 36 лет, налет 7.000 часов), полистав служебные инструкции, не обнаружил раздела "Что делать, если отключились все двигатели, а жить хочется". Но поскольку Командир воздушного судна (КВС) Роберт Пирсон (Robert Pearson, 48 лет, налет 15.000 часов) в свое время занимался планеризмом, а выбора все равно не было - решили планировать до ближайшего аэродрома.

К счастью, что-то всё-таки сработало - автоматически выпустилась аварийная турбина, приводимая в действие набегающим потоком воздуха. Теоретически, генерируемого ею электричества должно было быть достаточно для того, чтобы самолёт сохранил управляемость при посадке.

Проблема была в подсчете скорости снижения - работал только спидометр, который показывал падение скорости от начальных 900 км/ч. Альтиметр (показывающий высоту) и вариометр (показывающий скорость снижения) отключились. С помощью механического резервного прикинули, что снижаются со скоростью 1,5 км на 19 км полета и вычислили оптимальную скорость планирования - 407 км/час.

До ближайшего Виннипега высоты явно не хватало и Квинтал предложил совершить посадку на военной базе Гимли (Gimli), на которой раньше служил. Однако он не знал, что база к тому времени была давно закрыта, а взлётно-посадочная полоса (ВВП) № 32L, на которую они нацелились, была переделана в трассу для автомобильных заездов, и посередине неё был даже поставлен разделительный барьер, позволяющий проводить параллельные гонки.

Но в тот день у Фортуны было особенно игривое настроение - местный автоклуб Winnipeg Sports Car Club устроил в честь субботы тусовку, с гонками на той самой ВВП. По краям полосы народ пил пиво, жарил колбаски и всячески наслаждался жизнью, не предполагая, какой сюрприз может в прямом смысле "свалиться на головы".