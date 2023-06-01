Yadro представила первый собственный планшет Kvadra_T дубненского производства

Флагманский планшет Kvadra_T будет стоить 39,9 тыс. руб. и доступен в трех цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Мощный гаджет можно использовать как в личных, так и в профессиональных целях. Планшет работает на базе мобильной операционной системы KVADRA OS, разработанной на основе Android Open Source Project (AOSP), на устройства будет предустановлен российский магазин мобильных приложений Rustore. Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора».

Первые отгрузки клиентам начнутся в IV квартале 2023 года.