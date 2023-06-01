Yadro представила первый собственный планшет Kvadra_T дубненского производства

четверг, 01 июня 2023 | 14:04     118
Российский производитель электроники Группа компаний Yadro (входит в «ИКС Холдинг») представила первый планшет Kvadra_Т на собственной операционной системе. Производство линейки гаджетов под маркой Kvadra начато на заводе полного цикла Yadro Fab Dubna в ОЭЗ «Дубна».

Планшет Kvadra_T демонстрируется на выставке в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая входит в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в нашей стране. Гаджет оснащен экраном в 10,9 дюйма, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти с поддержкой microSD. Основная камера устройства имеет разрешение 13 мегапикселей, фронтальная - 5 мегапикселей.

Флагманский планшет Kvadra_T будет стоить 39,9 тыс. руб. и доступен в трех цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Мощный гаджет можно использовать как в личных, так и в профессиональных целях. Планшет работает на базе мобильной операционной системы KVADRA OS, разработанной на основе Android Open Source Project (AOSP), на устройства будет предустановлен российский магазин мобильных приложений Rustore. Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора».

Первые отгрузки клиентам начнутся в IV квартале 2023 года.

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ОЭЗ Дубна
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