В Дубне дан старт строительству крупнейшего в России завода по производству радиоэлектронной продукции

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания YADRO получила разрешение на строительство и приступила к основному этапу – возведению корпусов, где разместятся цеха, производственные линии, складские помещения. Сегодня забита первая свая в фундамент будущего завода.

В торжественной церемонии приняли участие министр цифрового развития, связи и коммуникаций РФ Максут Шадаев и заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.

Как отметил Максут Игоревич, процессы цифровой трансформации в России должны базироваться на отечественных продуктах. В этом состоит одна из важнейших национальных целей для обеспечения технологической независимости страны.

Предприятие YADRO FAB DUBNA поможет в решении этих задач. В его планах выпуск до 1 млн единиц техники в год. В том числе серверов, систем хранения данных, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

О том, что идеология лидерства, провозглашенная в Подмосковье, невозможна без прочного экономического фундамента, без участия инвесторов, не раз говорил губернатор Андрей Воробьев. Правительство Московской области проводит системную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата.

На новом заводе будет создано около 600 рабочих мест. Объем инвестиций на первом этапе превысит 5 млрд рублей.