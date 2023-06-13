В рамках круглого стола «Сотрудничество свободных экономических зон России и Китая» представлен медико-технический кластер Дубны

Участники встречи делились информацией о своем опыте работы с зарубежными бизнесменами, показывая на своем примере, что развивать свой бизнес на таких территориях выгодно за счет предоставления налоговых льгот и условий выплат пошлин. Размещение предприятий в Особых экономических зонах дает выгодные логистические возможности, таможенные преференции и многое другое.

Для укрепления взаимоотношений между такими территориями, расположенными в России и Китае, в рамках круглого стола обсуждались существующие возможности Особых экономических зон этих государств, возможности усиления сотрудничества между государствами, а также особенности развития бизнеса на конкретных площадках.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по стратегическому развитию Виктория Халимендик приняла участие в онлайн формате с докладом «Роль ОЭЗ ТВТ «Дубна» в достижении технологического суверенитета в медицинской сфере»: