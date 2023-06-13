В рамках круглого стола «Сотрудничество свободных экономических зон России и Китая» представлен медико-технический кластер Дубны

вторник, 13 июня 2023 | 13:00     148
Организатором мероприятия является Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Цель круглого стола заключалась в укреплении отношений между странами и сотрудничества в привлечении иностранных компаний, а также реализация совместных проектов.

Участники встречи делились информацией о своем опыте работы с зарубежными бизнесменами, показывая на своем примере, что развивать свой бизнес на таких территориях выгодно за счет предоставления налоговых льгот и условий выплат пошлин. Размещение предприятий в Особых экономических зонах дает выгодные логистические возможности, таможенные преференции и многое другое.

Для укрепления взаимоотношений между такими территориями, расположенными в России и Китае, в рамках круглого стола обсуждались существующие возможности Особых экономических зон этих государств, возможности усиления сотрудничества между государствами, а также особенности развития бизнеса на конкретных площадках.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по стратегическому развитию Виктория Халимендик приняла участие в онлайн формате с докладом «Роль ОЭЗ ТВТ «Дубна» в достижении технологического суверенитета в медицинской сфере»:

"Для нас важно сотрудничество с китайскими партнерами для создания бизнеса на территории особой экономической зоны «Дубна». Мы заинтересованы в привлечении инвесторов, занимающихся медицинскими технологиями, наши резиденты экономят 30% затрат по налогам, а эффективность их технологий подтверждается высоким спросом среди медицинских организаций как на территории наукограда Дубна, так и во многих регионах нашей страны".

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