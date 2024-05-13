В Дубне убийца друга приговорен к 7.5 годам в колонии строгого режима

11 ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в Дубне, в ходе ссоры нанес знакомому мужчине несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.