В Дубне убийца друга приговорен к 7.5 годам в колонии строгого режима

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среда, 08 мая 2024 | 22:05 778 Прокуратура
Дубненский суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

11 ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в Дубне, в ходе ссоры нанес знакомому мужчине несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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