В Подмосковье отменили режим контртеррористической операции

В УФСБ сообщили, что действовавшие временные ограничения отменены. "На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная", - отметили в УФСБ.

Напоминаем, режим КТО был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области 24 июня. В этих регионах он вводился впервые в истории.