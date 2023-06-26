В Подмосковье отменили режим контртеррористической операции

понедельник, 26 июня 2023 | 11:29 90
Он перестает действовать с 09:00 МСК 26 июня 2023 года.
В УФСБ сообщили, что действовавшие временные ограничения отменены. "На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная", - отметили в УФСБ.
Напоминаем, режим КТО был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области 24 июня. В этих регионах он вводился впервые в истории.
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