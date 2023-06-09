В ОЭЗ "Дубна" прошел семинар «Востребованные кадры для страны: перспективы сотрудничества»

пятница, 09 июня 2023 | 16:19     136
На площадке ОЭЗ «Дубна» состоялась очная встреча с экспертами по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ Государственного университета «Дубна».

Цель семинара – внешняя оценка деятельности ФГБОУ ВО «Университет «Дубна». К оценке было представлено 15 программ обучения в различных сферах деятельности: экономика, государственное и муниципальное управление, информационные технологии и другие.

В качестве экспертного жюри, выступили представители торгово-промышленной палаты г. Королева Московской области, а также генеральный директор компаний «TransNetIQ» Виталий Полторацкий.

"Для Университета «Дубна» при реализации программ обучения важное значение имеет взаимодействие с предприятиями научно-производственного комплекса наукограда Дубна, в том числе резидентами особой экономической зоны, - отметила и. о. проректора по учебно-методической работе государственного университета «Дубна» Ольга Анисимова. – Востребованность образовательных программ университета подтверждают такие компании как АО «Промтех-Дубна», АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», ООО «С-Компонент», ООО «Нордавинд-Дубна», ЗАО «МПОТК «Технокомплект» и другие".

Также в ходе семинара его участники обсуждали вопросы вовлечения студентов Университета в производственные процессы предприятий реального сектора экономики. Такая модель уже успешно реализуется в процессе проведения хакатонов «Цифра.zone|Технологическая модернизация» на площадке особой экономической зоны где студенты Университета получают возможность работы над реальным проектом от промышленного предприятия, а также стать полноправным членом команды проекта. А для предприятий – это  возможность найти будущих талантливых сотрудников.

Директор регионального центра инжиниринга АНО «АИР» Мария Садыкова провела презентацию реализации на площадке ОЭЗ «Дубна» специального курса «Техностартап: Дубна», целью которого является повышение предпринимательских и бизнес компетенций, а также коммерциализация результатов деятельности.

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